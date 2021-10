La baloncestista asturiana Ángela Salvadores: “Tenía muchas ganas de estar con la selección absoluta”

La asturiana Ángela Salvadores figura entre las catorce jugadoras de la selección española femenina convocadas por el nuevo seleccionador nacional, Miguel Méndez, para los dos primeros partidos oficiales de la fase de clasificación para el Eurobasket de 2023. La lista la componen doce jugadoras, a las que se unen en calidad de invitadas Georgina Bahí y Ángela Salvadores. Para la asturiana, de 24 años, internacional en todas las categorías inferiores con la selección española, es su primera llamada para la selección absoluta.

–¿Qué sintió cuando le comunicaron la convocatoria?

–Una gran alegría. Estoy muy contenta. Llevo bastante tiempo queriendo ir y la verdad es que tenía muchas ganas de que pudiera pasar.

–¿Lo esperaba?

–No. Aunque es verdad que con el cambio de entrenador se me abre la puerta. Fue todo muy rápido y no lo había pensado mucho. Es un primer paso porque es una semana de concentración. Somos 14 jugadoras y voy como una más. Lo lógico es que se mantenga el bloque del verano en estos dos partidos oficiales, pero es importante estar ahí, en especial de cara a los próximos compromisos de la selección.

–¿Su objetivo es el Europeo de 2023?

–Sí. El objetivo es jugar con la absoluta. Conseguirlo es muy difícil por el nivel que tienen todas las jugadoras y el equipo que está luchando por todos los campeonatos, pero al final trabajando y con paciencia llega la oportunidad. Si se presenta, trataré de no desaprovecharla.

–Da la impresión que está muy ilusionada con esa posibilidad.

–Sí. Con el anterior seleccionador, Mondelo, lo tenía muy difícil y ahora con la llegada de Miguel Méndez se me abre la oportunidad. Tengo que seguir trabajando para mantenerme ahí porque para mí es una oportunidad muy grande.

–Este año regresó a España, después de dos años fuera en Italia y Turquía. ¿Qué tal le van las cosas con el Valencia?

–De momento, muy bien. Conseguimos los dos títulos que disputamos, la Supercopa de España y de Europa, y en la Liga no hemos perdido todavía ni en España ni en Europa, aunque es cierto que queda todavía mucha temporada y que todos los títulos se decidirán en mayo.

–¿Esperaba que su regreso a España fuese así de bueno?

–No esperaba nada. Mi objetivo es el día a día. Quería regresar a España, siempre dije que quería volver a un equipo grande y con el Valencia lo he conseguido.

–¿Cómo ha sido su experiencia en el extranjero?

–Muy buena, en especial el año pasado en Estambul. Fue la mejor temporada de mi carrera. Me ayudaron mucho y siempre les estaré agradecida. No me importaría volver.

–¿Cómo vivió la polémica que se desencadenó con el cese de Mondelo, el anterior seleccionador?

–La verdad es que no estuve allí y no puedo opinar de lo que pasó. Hay distintas versiones de lo que sucedió, pero yo no puedo entrar a valorarlas porque desconozco lo que sucedió realmente.