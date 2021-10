El oro ilumina a los asturianos

El torneo de judo “Villa de Avilés” arrancó ayer con la Copa de España sub-18 y su respectiva competición sub-21. La participación asturiana en cadetes terminó con cuatro medallas de oro –dos en categoría femenina y dos en la masculina– y dos platas, ambas en categoría femenina.

El joven Nel Llope, oro en -55 kilos, brilló en su combate final frente al canario Eric Juan Morales. “Fue una final dura, pero me sentí cómodo en todo momento”, aseguró el asturiano recién salido del tatami. La igualdad fue la tónica general de un combate que terminó con 1-0. “Se decide todo por pequeños detalles. Al final se lleva la medalla el que tenga mejor día”, remató Llope.

David Álvarez también se alzó con la victoria, en este caso en la categoría de -50 kilos. El joven asturiano reconoció que “hay mucho esfuerzo detrás de esta medalla”, celebrando el haber ganado en casa, que “siempre sienta bien”. “Empecé un poco nervioso, pero una buena entrada mía terminó siendo el oro”, explicó Álvarez sobre su final contra el andaluz Darío Torres. Además, los asturianos Pablo Muñoz (-81 kilos) y Óscar Camacho (-66 kilos) lograron un bronce en el “Villa de Avilés”.

Las chicas, por su parte, firmaron un papel sobresaliente en la Copa de España sub-18. Melania Souto logró colgarse el oro en la categoría de -70 kilos tras ganar a la catalana Ainhoa López. “Tienes que aprovechar cada momento de la final y en esta me sentí muy cómoda”, reconoció la asturiana, eufórica por el triunfo. “Hacía muchísimo que no me subía al podium. Estoy contentísima”.

La jornada dejó también una final entre las asturianas Carlota Álvarez y Claudia Lora, en la categoría de -57 kilos. Un combate ajustado y táctico, decidido por pequeños detalles. “Ella es zurda y yo diestra, así que fui a pararle su mano izquierda, resolviendo como pude”, explicó la ganadora nada más terminar la final. “Tengo un esguince en la clavícula y no me notaba muy bien para la competición, pero finalmente me encontré cómoda”, explicó Álvarez.

Por su parte, la asturiana Alba Barreiro terminó colgándose la plata en un largo combate que se decantó en el último momento hacia el lado de la portuguesa Adriana Torres. “Terminé cayendo por cansancio, pero sentí que fue un combate igualado hasta el final”, señaló la asturiana, que se mostró muy contenta por “haberle plantado cara a una chica muy fuerte que compite a nivel internacional”.

Por su parte, la categoría sub-21 dejó cinco medallas más con sello asturiano en los cuatro tapices desplegados en el polideportivo de El Quirinal. En los pesos pesados (+81 kilos) la final fue entre compatriotas. Los compañeros del Club Judo Avilés Pablo Menéndez y Adrián González se enfrentaron en un combate que se terminó llevando Menéndez. Mateo Solís, en -81 kilos, logró el oro ante el vasco Aimar Aiartzaguena y Borja Tamargo hizo lo propio en la categoría de -66 kilos.

En el apartado femenino, la asturiana Noa Fernández se colgó el oro ante la valenciana María Kalynchuk y Alba Barreiro se alzó con la segunda plata del día frente a la portuguesa Carolina Francés y Noa.

Por su parte, Carlos Fernández, director técnico del “Villa de Avilés”, valoró como “muy buena” la actuación de los locales, que “cuajaron una primera jornada mayúscula”.