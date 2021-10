La pareja azul con más horas de baile

El dato se comenta solo. Jimmy ha tenido más protagonismo en estos dos meses que van de Liga que en toda la campaña anterior. La marcha de Edgar cambió radicalmente su situación. De suplente habitual a inamovible en el once del Oviedo: ha sido titular en todos los partidos y ha jugado prácticamente todos los minutos posibles. De los jugadores de campo, solo Costas y Calvo juegan más que él. Para él, positivo tras un año complicado. El riesgo para el equipo es el evidente desgaste físico en una competición tan larga como la segunda. El suyo, y el de Brugman, su socio. Porque la pareja de centrocampistas azules está al límite. Su desgaste físico preocupa mucho a Ziganda y al cuerpo técnico. 993 minutos el ovetense y 538 el uruguayo (seis titularidades consecutivas). Hoy ante el Málaga (16.00 horas, Movistar), salvo sorpresa, los dos serán titulares. Dicen en el Oviedo que el Cuco habría hecho rotaciones en el centro del campo de haber tener más opciones. No las ha tenido porque si alguna zona del juego va justa es la medular.

De los constantes cambios del navarro, de momento solo se ha librado la portería y el centro del campo. Las circunstancias no han ayudado, porque a la lesión muscular de Luismi se unió la de Mier. Como si fuese un asunto del destino, el canterano cayó lesionado por un golpe fortuito que le dio el mediocentro andaluz en un entrenamiento. Con ambos fuera de combate, Jimmy y Brugman eran las dos opciones naturales. Una posibilidad que se exploró fue ubicar a Montiel en el doble pivote, una posición conocida para el madrileño. El Cuco no lo vio claro. Tampoco vio tirar de Joselu, medio del Vetusta y habitual en la convocatoria. Lo esperado esta tarde ante el Málaga es que Jimmy y Brugman sean titulares porque el Cuco no quiere arriesgar con Luismi, de vuelta en la convocatoria. Se da por seguro en el Oviedo que el andaluz tendrá minutos esta tarde y que su evolución es la correcta será titular el martes ante el Eibar. Así Jimmy o Brugman tendrían un merecido descanso.