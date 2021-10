La selección coge fuerzas en Avilés

La selección española de hockey en silla de ruedas eléctrica ultima su concentración en Avilés de cara al Campeonato del Mundo de Suiza del próximo año. El Polideportivo de Jardín de Cantos albergó los entrenamientos a su paso por la villa, que finalizarán mañana lunes.

Los ocho convocados en esta preselección de cara al Mundial ¬–junto al cuerpo técnico– se alojan en la ciudad durante el puente, realizando sesiones dobles de entrenamiento de hasta siete horas diarias, repartidas en mañana y tarde.

“Las facilidades que nos han dado desde el Ayuntamiento de Avilés no nos las hemos encontrado en ningún otro sitio de España”, agradece Patricia Silvestre, directora del equipo nacional y fisioterapeuta, que clama sobre las escasas ayudas que reciben en este deporte. “Hay jugadores que no pueden acudir a las concentraciones porque no disponen de recursos para hacerlo”, lamenta la directora del equipo nacional.

Por otro lado, explica que la previsión inicial –si las circunstancias económicas lo permiten– es “juntarnos en una concentración de tres o cuatro días una vez al mes para hacer entrenamientos de alta intensidad y así enlazar directamente con el Mundial”.