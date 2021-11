Récord con VAR

El Judo Avilés no pudo cerrar mejor el recuperado torneo “Villa de Avilés”. Las tres medallas conseguidas por el club avilesino en la jornada de clausura (dos de oro y una de bronce) elevaron a once el botín total y auparon a la entidad al primer puesto de la competición. La satisfacción es grande en el club, tanto a nivel organizativo, con gran asistencia de público y ninguna incidencia relacionada con el covid, como en el ámbito deportivo, en el que igualó el récord de medallas locales en el torneo.

La jornada dominical estaba dedicada a las categorías sub-15 y alevín por equipos, después de un sábado brillante entre los juniors, los sub-21 y los sub-18. Los éxitos avilesinos vinieron acompañados de mucho esfuerzo y de emoción, especialmente en el caso de Raquel Burgos.

Raquel, una de las jóvenes promesas del Judo Avilés y que ya ha debutado con el primer equipo en la liga nacional, era la favorita sub-15 en menos de 52 kilos. Y logró el oro, pero después de sudar hasta el último segundo ante la valenciana Claudia Morales Rosique. Literalmente. Porque la avilesina, que iba ganando por un waza-ari, tenía dos sanciones y en el último momento puso los dos pies fuera del tatami, lo que podría haber significado la tercera sanción y por tanto la eliminación. Los árbitros, sin embargo, consideraron que había sido la valenciana la que había echado a Raquel buscando la infracción.

Hubo que recurrir al Care, un sistema de revisión de vídeo a semejanza del VAR futbolístico, que refrendó la decisión original. “Podía haber caído del lado de cualquiera”, reconoce el entrenador avilesino Carlos Fernández. Otras dos valencianas, Claudia Morales Imbernón y Valeria Pérez, se llevaron los bronces en esta categoría.

Mérito tuvo también el otro oro local de la jornada, a cargo de Marco Menéndez en menos de 38 kilos. El miedo escénico estuvo a punto de hacerle mella antes de iniciar los combates, pero se repuso y terminó venciendo. Plata fue otro asturiano, Jerónimo Fuentes, y bronce el valenciano Luis Santos Ferreira.

La cosecha de medallas avilesinas se completó con el bronce de Álvaro Simancas en menos de 42 kilos, peso en el que el cántabro Darío Ortiz se llevó el oro y el asturiano Mario Taboada la plata. Álvaro compartió el bronce con el castellano-leonés Javier Campos.

Carlos Fernández subraya que “los resultados han sido mejores que nuestra actuación, incluso. Han salido muy bien y podrían no haber salido tan bien”. En cuanto a los alevines, por primera vez no se subieron al podio, que ocuparon, por orden de clasificación, Universidad de La Coruña, Burgos y Castalla Valencia y Judo Club Palencia. “No nos inquieta no conseguir medalla en la base, porque la metodología de trabajo ahí la tenemos más enfocada más a aspectos técnicos que competitivos. En general, estamos súper satisfechos”, analiza Fernández.

La alegría en el club se reforzaba ayer al presenciar la gran cantidad de público en las gradas, similar al que registraba el Quirinal en citas prepandemia.