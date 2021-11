Los secretos del hockey en silla de ruedas, que reclama ayudas: "Es una experiencia gratificante, pero no se compensa"

Un nuevo deporte –desconocido para muchos– aterrizó la pasada semana en Asturias. La selección española de hockey en silla de ruedas eléctrica desembarcó en Avilés para una concentración de tres días en la que comenzaron los preparativos para el Campeonato del Mundo que disputará el próximo año en Suiza.

Los ocho integrantes de la preselección para el campeonato internacional y todo el equipo técnico utilizaron para entrenar las instalaciones del polideportivo de Jardín de Cantos, cedidas por el Ayuntamiento de Avilés. “Las facilidades que nos han dado no nos las hemos encontrado en ningún otro sitio de España”, agradece Patricia Silvestre, directora del equipo nacional y fisioterapeuta de la selección.

Ciertas normas del hockey en silla de ruedas –en lucha por conseguir ser deporte olímpico– varían respecto a otros estilos de hockey. Lo primero de todo, en el material que se utiliza. Los cinco jugadores de cada equipo compiten en diferentes tipos de sillas de ruedas, dependiendo de la discapacidad de cada jugador. Los hay que juegan con stick en la mano y otros con uno fijo, denominado “t-stick”, una pieza adicional a la silla de ruedas con la que se puede golpear la pelota sin necesidad de movimiento articular de brazos. Los goles de estos últimos valen doble. Además, cada equipo puede tener sobre el campo un total de 12 puntos. A cada uno de los jugadores del club se le asigna un número que varía entre el 0.5 y el 4.5, en función del tipo de discapacidad que padezca. La suma de los cinco jugadores no puede superar la docena durante el partido.

“La autonomía de las sillas es un problema en este deporte”, explica la directora de la selección nacional, ya que el cúmulo de entrenamientos y partidos “funde las baterías”. El precio de una silla de competición varía entre los 7.000 y los 15.000 euros, un dinero que la mayoría no se puede permitir. Sin embargo, las que usan son propias de cada integrante, no están financiadas de ninguna manera. Ahora, José Miguel Casado, uno de los preseleccionados, sufre problemas con su silla. “Se ha roto el motor por un sobrecalentamiento y me cuesta 2.000 euros arreglarlo”, explica el joven estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. “Es un desembolso muy grande porque estas sillas no sirven para uso diario”, explica.

Además, otro de los problemas que sufre este deporte es el de la falta de profesionalización. España cuenta tan solo cuenta con unos pocos equipos que compiten entre sí. “Hay seleccionados que no pueden acudir por problemas económicos. Es un deporte caro y que cuenta con muy poco apoyo”, lamenta Patricia Silvestre. Aunque esperan que cada vez haya más progresos en este sentido, la realidad no es esa. “No hay recursos ni subvenciones. Lo tenemos muy difícil. El dinero se destina a otros deportes”, afean desde la federación española.

A pesar de que España ha logrado “un hito histórico” clasificándose para el Mundial de Suiza, la selección no ve recompensada esa hazaña. “Nos pagan el viaje y la estancia a jugadores y entrenadores porque es un campeonato del mundo, pero si queremos prepararnos tenemos que juntarnos por nuestra cuenta”, explica Patricia Silvestre. La previsión inicial –si las circunstancias económicas lo permiten– es “juntarnos en una concentración de tres o cuatro días, una vez al mes, para hacer entrenamientos de alta intensidad y así enlazar directamente con el Mundial”.

Además de ser entrenadores, los técnicos de la selección española de hockey en silla de ruedas también son los asistentes de los jugadores. “La mayoría son grandes dependientes. Es una experiencia muy gratificante, pero no la vemos compensada con el apoyo institucional que merece este deporte”, desarrolla la fisioterapeuta, pidiendo así respaldo para que los jugadores “que se desviven por este deporte” vean recompensados “sus avances diarios” en un deporte que ha encontrado en Asturias su base de operaciones.