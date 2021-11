Unas bodas de plata entre la Cuenca y Navarra

Abdelkader Al Gham (Pamplona Atlético) y María Suárez (Universidad de Oviedo) fueron los vencedores de los 10 Kilómetros de Langreo, prueba organizada por el Club Ochobre y que contó con la participación de más de 300 corredores, en una edición en la que la carrera celebraba sus bodas de plata.

María Suárez se hizo con la victoria en la categoría femenina, y además con récord personal. La atleta de Pola de Laviana bajó de los 36 minutos. Por eso no ocultaba su satisfacción de haber logrado su primera victoria en la prueba langreana: “La verdad es que no lo esperaba porque entre los participantes había gente de mucho nivel. Creo que la clave fue haber podido aguantar el fuerte ritmo que se impuso en el inicio de la carrera, sobre todo en el primer kilómetro”. María Suárez señaló que su objetivo “era superar mi marca personal, y a medida que iba transcurriendo la carrera me sentí más cómoda. Estuve con el grupo principal con un buen ritmo de carrera, pero a los siete kilómetros me quedé ya sola y comencé a pensar en las posibilidades de ganar la carrera, aunque no tenía referencias claras de la gente que venía por detrás. Hice los tres últimos kilómetros a tope y pude lograr la victoria. La verdad es que estoy muy contenta por el triunfo y por haber conseguido mi mejor marca personal”.

Tras su primera victoria de la temporada, Suárez señaló que su próximo objetivo es “preparar la maratón de Sevilla, que se disputa a comienzos del próximo año”. Y destacó “la buena organización y el gran nivel de los participantes. La pena es que la lluvia deslució un poco la carrera”.

Por su parte, el marroquí Abdelkader Al Gham, del Pamplona Atlético, indicó que “la victoria fue complicada porque el circuito era muy rápido y la lluvia y el frío lo hicieron muy duro”. El atleta reconoció que afrontó la carrera con la intención de superar su récord personal. “Desde el principio se impuso un ritmo de carrera muy alto que hizo que se formase un grupo de cabeza de cinco corredores. En el kilómetro 3 conseguí marcharme en solitario y pude aguantar hasta el final, a pesar de que el mal tiempo hizo que la carrera fuese muy dura”.

La satisfacción de Abdelkader Al Gham por el triunfo en Langreo se debe a que es su primera victoria después “de estar dos años sin competir. Hace poco corrí la carrera de Laredo y quedé quinto, en una competición en la que estaban los mejores corredores de España”.

Por su parte, Alejandro de Ancos, presidente del Club Ochobre, organizador de la prueba, destacó “el gran nivel de participación, con más de 300 inscritos, muchos de ellos de fuera de Asturias”, y agradeció el “apoyo excepcional que tuvimos por parte de la Policía Local, disponiendo de más tiempo para el montaje y el sellado del recorrido”.