El gol es cosa de Jana

El primer triunfo del Unión Financiera Base Oviedo como visitante llegó con una goleada histórica. El equipo carballón se impuso al filial del Salud Tenerife por 10-53, la mayor goleada de los últimos años en la División de Plata femenina. Una diferencia de 43 goles en la que fue decisiva la aportación de Jana Pinilla, que logró la friolera de 17 goles. Jana cumple su primera temporada en el Unión Financiera Base. La pivote cántabra, de 21 años, llegó al equipo ovetense procedente del Camargo. Se formó en las categorías del Balonmano Torrelavega y militó en las filas del Cleba León y del Camargo, equipo del que procede. En la última temporada, Jana Pinilla fue la máxima anotadora del grupo B de División de Honor Plata, con 149 tantos en los 22 encuentros disputados.

Jana Pinilla reconoce que “marcar 17 goles en un partido es muy difícil. Es cierto que también depende mucho del rival que tengas enfrente y de la efectividad que puedas tener en ese partido. La verdad es que yo la tuve muy grande, porque todo lo que tiré acabó en gol, pero también tengo que agradecer el apoyo de mis compañeras, que en muchas acciones ofensivas me buscaron a mí para acabar las jugadas, teniendo otras opciones para elegir”. Jana destaca que el Unión Financiera está “realizando un buen trabajo en este inicio de temporada, a excepción del partido ante el Lanzarote, que se está reflejando en los resultados. Tenemos que seguir en esta línea para ir hacia arriba en la clasificación”.

La pivote tiene claro que el objetivo del equipo “es poder estar entre los cinco primeros clasificados. Ese es nuestro objetivo y por ello vamos a pelear”. Jana es consciente de que “somo un equipo joven. Prueba de ello es que yo tengo 21 años y soy una de las veteranas. El grupo grande del equipo está entre los 17 y 20 años. Es una plantilla con mucho futuro y con jugadoras de mucha proyección”.

La jugadora cántabra reconoce que no esperaba marcar tantos goles en un partido. “Es la primera vez que consigo anotar 17 tantos en un partido”, y añade que no se fija ningún objetivo para esta temporada. “La pasada campaña ya conseguí ser la máxima goleadora de mi grupo y ahora mi objetivo personal es mejorar para intentar jugar en la máxima categoría del balonmano. Lo demás es todo secundario”.

En cuanto a su adaptación al Unión Financiera, señala que “desde el primer momento me sentí muy integrada al equipo. El cuerpo técnico y las compañeras me abrieron las puertas y me tratan como si fuera una asturiana más. Me gusta mucho Asturias y estoy muy contenta de haber aceptado la oferta que me presentaron”. Reconoce que tuvo más proposiciones, pero siempre tuvo claro sus prioridades. “Cuando hablé con el entrenador, Diego Lafuente, me convenció. Las demás ofertas que tuve eran de equipos que están en la zona alta de la clasificación, pero mi intención es la de competir porque estoy en un proceso de formación y el Unión Financiera es un buen equipo para crecer como jugadora”.

En ese sentido, Jana reitera que no se arrepiente de haber aceptado la proposición del equipo ovetense. “Está cumpliendo todo lo que me ofrecieron. Llevo cuatro meses aquí y no puedo estar más contenta”. La pivote compagina el balonmano con sus estudios, ya que está cursando el segundo año de Integración Social.