Fuera, en un día de perros, había una multitud. “¡Sois los mejores!”. Y ellos, los mejores, estaban dentro. Los mejores deportistas asturianos se reunieron ayer en Pravia, que se engalanó de lo lindo para la esperada ocasión. Fernando Alonso, David Villa, Marcelino García Toral y Raúl Entrerríos fueron las primeras espadas de la Gala del deporte asturiano, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado y en colaboración con el Gobierno del Principado. El auditorio José Barrera de Pravia albergó la cita, que se canceló en 2020 por el covid, debido a que la localidad es Villa europea del Deporte.

Fue una gala emotiva y un chute de asturianía que contó con la presencia de Adrián Barbón, presidente del Principado, que dejó el perfecto epílogo dirigiéndose a los deportistas. “Sois la imagen de una Asturias que jamás se rinde”, les dijo el Presidente a los premiados. Hubo muchos aplausos, selfis, y guiños constantes a los valores de Asturias. Fernando Alonso, premio a mejor deportista en el año 2019, dijo que siempre lleva la región en el corazón y habló de su momento en la Fórmula 1. “Es un orgullo ver la bandera de Asturias allí donde voy. En todos los circuitos hay siempre varias banderas asturianas. Me llena de alegría recibir estos galardones. Asistí a estas galas hace veinte años, recibiendo el premio como promesa, y me enorgullece seguir aquí. El deporte es disciplina y esfuerzo, los valores que hemos visto esta noche”, dijo el ovetense. Alonso mandó un mensaje optimista de cara al año que viene. “El objetivo en 2021 era un año de rodaje. Creo que llegaré a tope para 2022”, aseguro el piloto de Fórmula 1, del equipo Alpine, que en su paréntesis del “Circo” ganó el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, las 24 Horas de Le Mans de y las 24 Horas de Daytona.

Una de las ovaciones más sentidas de la tarde la recibió David Villa, recién llegado para la cita desde Madrid, vestido como un pincel y con el “merecido” premio a la trayectoria deportiva una vez retirado. “Uno siempre se alegra cuando recibe premios, pero más aún cuando lo hace en su casa. Cuando era niño y corría por campos de arena tenía muchos sueños y los conseguí”, dijo el exfutbolista. El Guaje le mandó un mensaje a Luis Enrique, seleccionador nacional. “Siempre ha sido mi ídolo y me alegra que un paisano nuestro sea el seleccionador. Le deseo lo mejor. No le puedo dar más fútbol, pero le doy mis ánimos”, destacó Villa, que eligió su mejor partido: “La final del Mundial”.

Marcelino García Toral, el mejor técnico, fue el último en llegar a Pravia y el primero en hablar, pocas horas después de empatar el derbi ante la Real Sociedad con su Athletic de Bilbao. “Me queda la satisfacción de ese 25 de mayo de 2019 (ganó la Copa del Rey como técnico del Valencia) después de muchos años como profesional. Es una satisfacción ganar este premio de mi tierra”.

Raúl Entrerríos, que se despidió del balonmano en verano, fue otra de las estrellas de la tarde y recibió el premio a mejor deportista del año 2020. “Es un orgullo, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. La retirada la llevo bien, porque estoy satisfecho con mi carrera y siento que es completa”, aseguró el gijonés. “En el futuro me veo vinculado al balonmano. Ahora inicio una nueva etapa que tenía que llegar, con mucho que aprender y mucho que trabajar”.

La gala repartió 16 premios en total. Los premiados en las diferentes categorías fueron los siguientes además de los anteriormente citados: club Cosa Nuesa (mejor club de 2019), Jesús Rodrigo (valores humanos), Israel Blanco (deporte adaptado), Enzo Ferrero (premio Rey Pelayo), Pelayo Novo (superación), Toni Pérez (tercer mejor deportista), Bárbara Camblor (deportista universitario), Aida Nuño (segunda mejor deportista), David Naredo (deportista autóctono), Federación Asturiana de Baloncesto (mejor federación), Yohanna Alonso (mujer y deporte) y Aroa Silva (promesa). Adrián Barbón fue el encargado de dar el discurso final, tras entregarle el premio a Fernando Alonso. “El año pasado esta gala no se pudo celebrar y esto es una nueva prueba de la recuperación de la normalidad. El deporte ha sido uno de los mejores termómetros de la sociedad y el regreso del público a los estadios refleja el avance que estamos viviendo”, dijo Barbón, que, no obstante, pidió cautela: “Me gustaría que no nos olvidásemos de lo que hemos pasado”. El Presidente se acordó de Maximimo Martínez, expresidente de la Federación Asturiana de Fútbol, que padeció covid. También quiso Barbón lanzar mensajes a la capacidad del deporte para hacer una sociedad mejor. “Pretendemos favorecer la igualdad en zonas rurales y prestar atención al colectivo LGTBI: que la orientación sexual no sea un pretexto”, recalcó el Presidente, que pidió, como no, “hacer más deporte”.