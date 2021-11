Natalio: “La primera derrota no cambia nada, el equipo está en una buena línea”

El Avilés dejó el sábado en Langreo su condición de invicto. Los avilesinos perdieron su primer partido de la temporada en Ganzábal, en un encuentro en el que el gol de Natalio fue insuficiente para mantener la racha positiva de un equipo que logró encadenar ocho partidos sin perder, con cuatro triunfos y cuatro empates.

El delantero avilesino señala que, a pesar de la derrota, “el equipo dejó buenas sensaciones en Ganzábal. El equipo no renunció a sus señas de identidad, tuvimos el balón y creamos ocasiones, pero no las materializamos. El Langreo consiguió adelantarse pronto en el marcador y eso fue un hándicap porque es un equipo que defiende bien y sale con mucho peligro a la contra. No obstante, conseguimos empatar, pero encajamos un nuevo gol en el tramo final, en un fallo de entendimiento nuestro y nos costó la derrota. Son cosas que pueden pasar, pero eso no cambia nada nuestra idea. Sabíamos que la derrota iba a llegar, pero no nos afectará. Estamos haciendo las cosas bien y tenemos que mantener esa línea de trabajo”. En ese sentido, Natalio aseguró que “la derrota nos tiene que dar más fuerza para afrontar el partido del próximo domingo ante el Ceares con la intención de sumar los tres puntos en el Suárez Puerta”.

Natalio, que tiene una amplia experiencia en Segunda B y Segunda, no le sorprende la gran igualdad que hay en esta nueva categoría: “Es lo que se esperaba. Todos los equipos tienen opciones de ganar en cualquier partido. Los encuentros se deciden por pequeños detalles y hay que estar muy concentrados porque cualquier error te puede costar la derrota. Los equipos tratan de hacerse fuertes en su campo, conscientes de la trascendencia de los puntos y eso es un plus más de dificultad”.

El delantero asegura que “el equipo está rindiendo a un buen nivel. Hay que tener en cuenta que es un equipo con muchos jugadores nuevos y que se ha conseguido un buen ambiente en el grupo en muy poco tiempo. Estamos en los puestos altos de la clasificación y eso no es fácil cuando se está formando un bloque de equipo. Tenemos que aprovechar esa dinámica positiva para asentarnos en esa zona”. Y destaca como fundamental “la gran competencia que existe en la plantilla. Cualquiera puede jugar y eso hace que todos estemos enganchados con el único objetivo de que el Avilés esté lo más arriba posible en la clasificación”.