Pablo Batalla, historiador: “La montaña es más que la parte deportiva”

“Hubo un momento en el que me di cuenta de algo que estaba pasando. Los clubes de montaña, que son un tejido asociativo que yo conocía y que era muy fértil y muy activo, están en decadencia y a la vez proliferan las carreras se montaña, los trails y otras pruebas competitivas. Detecto en eso un cambio de paradigma más general, el paso de formas asociativas a formas de individualismo competitivo. Nos concebimos a nosotros mismos como una forma de empresarios en sí. En el libro uso la montaña para hablar de cosas generales”. Esa es la filosofía que impregna el libro del periodista Pablo Batalla “La virtud de la Montaña” y que presentó ayer. Batalla considera que “el libro es un intento de pasar revista a todas esas formas de mentalidad capitalista en una actividad que creo que debería ser para la recreación, la ilustración y el encuentro con los otros”. El autor tiene muy claro que “la montaña no es un deporte, tiene una vertiente deportiva, pero tiene mucho más. Los Pou me gustan mucho porque trasmiten esos valores. Yo les escuché decir que ‘el cronómetro no forma parte del equipo de un montañero’, es una cuestión de llegar, pero no tiene por qué ser lo más rápido posible”.

Para Batalla “cada vez más hay una lógica muy perversa que es la de ‘más rápido, más rápido’. Un ejemplo que pongo en el libro es el salto base, esos montañeros que por hacer la ruta más rápido se ponen esa especie de alas para tirarse desde la cima y acabar antes”.

Además, Batalla señaló que baraja publicar una nueva edición ampliada “para incluir alguna cosa que por distintas razones no tuvo cabida en esta”.