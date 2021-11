Urubko y el reto de batir a Juanito Oyarzabal: El alpinista ruso retoma el proyecto de superar al españo

Denis Urubko es uno de los pocos alpinistas que cuentan en su haber con los catorce ochomiles del planeta. Además, los consiguió en tan solo nueve años. Y no solo eso, sino que abrió cinco nuevas rutas, realizó dos aperturas invernales y participó en numerosas expediciones de rescate, aunque también tuvo que ser rescatado en más de una ocasión. Ayer presentó en el teatro Jovellanos de Gijón el documental “The Honeym800n” en el transcurso de la segunda jornada de las actividades de la 43ª edición de la Semana Internacional de Montaña.

Un documental en el que recoge sus “sensaciones y emociones en la escalada de montaña muy altas y en condiciones extremas” y también “cómo las sensaciones en la montaña son diferentes cuando vas con una mujer”, en su caso su compañera María Cardell.

Con ella intentó que se convirtiera en la primera mujer en abrir una nueva ruta en estilo alpino en una montaña de más de 8.000 metros. Urubko recuerda que “lo quisimos intentar, pero María se puso enferma y se tuvo que parar. No obstante, decidimos que la haría yo en solitario. Ella estuvo conforme con ello”. Esa vez no pudo ser, pero Urubko anunció que “lo volveremos a intentar. Yo podría hacerlo en el Gasherbrum II o en una montaña similar, pero María tiene malos recuerdos y malas sensaciones de esa zona en el Karakorum. No le apetece, así que lo intentaremos en otra”.

El alpinista ruso reconoce que “muchas personas lo pasaron mal durante la pandemia, pero afortunadamente para mí fue una etapa muy productiva. Un buen momento en mi vida. La pasé con María y esa es una buena forma. Además, hice mucho ejercicio incluso dominadas debajo de la mesa. Aproveché para acabar dos libros y tres películas”. Pasado lo peor de la pandemia, Denis se platea retomar el proyecto de “tratar de batir el récord de Juanito Oyarzabal. Me faltan cuatro ochomiles. Tengo 23 ascensiones y él 26”.

Urubko está muy contento con la inclusión de la escalada deportiva en el programa de los Juegos Olímpicos, “pero no me gusta la fórmula que emplean para las puntuaciones. Por ejemplo, en el atletismo hay carreras de diferentes distancias y son pruebas diferentes; en la escalada deberían serlo también: hay velocidad, dificultad y bulder”. De nacionalidad rusa y polaca, ahora pasa mucho tiempo en Granada, la ciudad de María, y asegura que “la cultura de montaña en España es muy atractiva para los extranjeros, saben que hay algo en ebullición. La gente emplea tiempo y dinero para dedicarse a la montaña. He observado en las presentaciones que he hecho en Italia que el 80 por ciento del público es gente mayor. En Polonia es al revés, la mayoría es gente joven y aquí en España la cosa está más o menos al cincuenta por ciento. Creo que es un buen balance entre la experiencia y la gente joven”.

No es la primera vez que Urubko está en Asturias. De hecho, tampoco lo es en la Semana de Montaña, pero no ha tenido la oportunidad de escalar en los Picos de Europa. “Tengo muchas ganas. Hace un tiempo me dieron un libro en Potes sobre los Picos de Europa y tengo muchas ganas de poder hacerlo”, sentencia.