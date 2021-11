La fuerza de los Picos

Víctor Sánchez viene de una estirpe de pastores y guías de los Picos de Europa y hacia la montaña ha encauzado su modo de vida. Ayer fue el protagonista de la 43ª Semana Internacional de Montaña de Gijón, donde presentó el libro “Cabrales, guía de escalada de aventura. Desfiladeros del Cares y Duje” y además el documental “Resiliencia, el precio de la libertad”.

“Desde hace años estoy abriendo vías en solitario en los desfiladeros del Cares y el Duje, y después de haber abierto un montón, y junto a las que ya estaban abiertas, se me ocurrió sacar una guía. Son escaladas que son mejores fuera de la temporada de verano”, indica Sánchez, que añade que “la causa de por qué abrí esas vías es el argumento del documental”. Todo nace a raíz de un grave accidente que sufrió en el año 2012. “Necesitaba estar solo y soltar adrenalina. Abrir esas vías me ahorró mucho dinero en psicólogos”.

El accidente se produjo “guiando una escalada en Peña Olvidada, en Cantabria. Llegando a una reunión en una zona que era bastante fácil se rompió un agarre, perdí el equilibrio y en la caída arranqué los seguros que había. Fue una caída de unos 30 metros y en un primer momento pensé que no me había pasado nada, pero cuando me miré bien vi que tenía un pie colgando solo de un hilo de carne. Estaba todavía a unos 120 metros de altura, pero cerca está la pista de Fuente Dé y una persona desde allí llamó al rescate. Hacía niebla y el helicóptero no pudo volar, así que venía en todoterreno. Calculé que iban tardar muchas horas, así que decidí hacerme unos torniquetes y conseguí bajar de la pared. Pasó mucho tiempo antes de que llegase al hospital y lo primero que me dijeron es que me tendrían que amputar el pie. Luego me operaron y lograron salvármelo, aunque pensaban que nunca volvería a andar sin ayuda”.

Víctor no se vino abajo: “Empecé a rehabilitar por mi cuenta, por lo menos intentarlo. Me quedaron un par de secuelas que para hacer vida normal es como si no las tuviera, aunque cuando me levanto cojeo durante unos minutos. Para escalar me falta movilidad en el pie y mis dedos quedaron como sin fuerza, así que tengo que mirar si tengo el pie apoyado o no porque si no miro no lo siento”.

A pesar de todo, la rehabilitación ha sido un éxito “e incluso he llegado a cumplir sueños que tenía antes del accidente. He hecho el Capitán en el Yosemite y he vuelto a hacer vías de dificultad. Recientemente he hecho las cuatro caras del Naranjo de Bulnes en cinco horas y media. He ido poniéndome retos, pero no por demostrar nada a nadie, sino a mí mismo”.

“Mi vida es la montaña y estuve a punto de perderlo todo. La culminación, puedo decir que he tenido la oportunidad de abrir vías junto a Iker Pou”, recuerda Víctor, que también tiene una vertiente de equipador –más de 200 vías- y aperturista, “principalmente en los Picos de Europa, aunque también en el extranjero”. El montañero presume de “tener el terreno de juego para mí solo a diez minutos de coche y, claro, estoy encantado”. Pero no es egoísta y uno de los motivos que le llevó a hacer la guía que ayer se presentó en la Semana de Montaña es “motivar a la gente de fuera a que descubra esta zona. Están viniendo bastante gente del País Vasco y Cataluña”.

Para Víctor, “la escalada de aventura no voy a decir que se está muriendo, pero no se ven chavales jóvenes escalando. Ahora la gente busca más la escalada deportiva o el búlder, que tiene mucho mérito pero para mí le falta ese componente de aventura que tiene la montaña”.