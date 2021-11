Jorge Maquedad, jugador de la selección española “Raúl Entrerríos es y será siempre leyenda de los Hispanos"

“Es el momento de dar un paso adelante”, asume en su conversación con LA NUEVA ESPAÑA, tras la retirada de Raúl Entrerríos, uno de los grandes líderes de los Hispanos como es Jorge Maqueda (Toledo, 33 años). Esta noche la selección española de balonmano disputa en el pabellón avilesino de El Quirinal (21 horas) el primero de los dos encuentros amistosos frente a Rumanía, pruebas muy importantes por la cercanía del Europeo, que se celebrará en enero de 2022.

–¿Qué significaba Raúl Entrerríos para los Hispanos?

–Es y será siempre una leyenda de los Hispanos. Ha aportado mucho al balonmano español. El ejemplo está en cómo ha terminado su carrera deportiva: su último año ha sido de lo mejor tras ganar los bronces en los Juegos Olímpicos y en el Mundial. Eso explica ese gen competidor que tenía, y que era una de sus grandes señas como deportista.

–¿Qué legado deja Raúl Entrerríos después de ser el capitán de los Hispanos en la época más gloriosa del balonmano español?

–Él tenía un mensaje que aplicaba siempre: hay que luchar hasta el final. Vivía cada partido, cada campeonato, como si fuera el primero. No recuerdo exactamente, pero creo que se retira con cuarenta años, ¿no? Y ha vivido cada uno de esos años como el primer día, con esa ilusión e intensidad. Al final, estamos ante el jugador con más internacionalidades con España. ¡Y eso que parecía imposible de conseguir! Eso explica su dimensión. Era una leyenda.

–Y un líder, claro.

–Tenía todo lo que necesita un buen capitán, y un líder: anteponía siempre el grupo a sus intereses individuales. Para él, el equipo estaba siempre muy por encima de todo. Era un ejemplo.

–¿No le preocupa que tras el anuncio de la retirada de Raúl Entrerríos se produzca un vacío de liderazgo en los Hispanos?

–No. Es el momento de que los veteranos demos ese paso adelante para llenar ese vacío. Pero si por algo ha destacado este grupo humano, este equipo, es porque lo colectivo estaba siempre por encima de lo individual. Nunca ha sido un jugador, sino que la fuerza era el grupo.

–¿Estamos ante un fin de ciclo a esa generación ganadora de los Hispanos?

–¿Fin de ciclo? No tiene por qué ser así. No es un final. Hay continuidad. No creo que se rompa totalmente con esa generación.

–¿Y no asusta esa presión de mantener ese listón tan alto tras el adiós de algunos líderes de esa generación?

–No nos asusta la presión. Hay gente joven que llega y lo va a hacer bien. Estamos preparados.

–Entonces, ¿hay futuro en los Hispanos?

–Sí. El futuro está garantizado, pero se necesita de un tiempo para sentar las bases. Se necesita de un tiempo para trabajar.

–Usted está llamado a liderar ese cambio como uno de los grandes jugadores que siguen de esa vieja guardia.

–Eso de vieja o nueva guardia es un concepto que tampoco tiene por qué ser así. Porque estar en la selección, con lo complicado que es entrar, es siempre un motivo de ilusión.

–Juegan esta noche (21 horas) en Avilés el primero de dos amistosos consecutivos ante Rumanía.

–Para nosotros no existen los amistosos. Queremos siempre dar el máximo. Nunca juego pensando: “bueno, este es un amistoso”. Yo siempre lo hago con ilusión; siempre quiero dar lo mejor.

–¿Con la cabeza ya en el Europeo de enero?

–Nunca me gusta pensar en el futuro. Siempre pienso en el momento, en el presente. De momento, estoy centrado en estos dos partidos.

–¿Servirán estos partidos para homenajear a Entrerríos?

–O serán otros. Raúl se merece un gran homenaje, el mayor, por todo lo que ha hecho con la selección española. No sé cuándo va a ser. Pero quizás pueda ser en Gijón, su casa.

–¿Les hablaba mucho de Gijón y de Asturias?

–Puff, ¡muchas veces! Siempre estaba muy orgulloso de su tierra. Siempre ha sido un abanderado de Gijón y de Asturias. Nosotros le vacilábamos mucho porque le decíamos siempre que tenía acento asturiano. Pero él siempre ha tenido muy presente sus raíces. En todo momento.

–¿Y qué significan los hermanos Entrerríos para la selección española de balonmano?

(Maqueda reflexiona unos segundos. Quiere darle contundencia a la respuesta). Los hermanos Entrerríos han marcado una época para el balonmano español. Son y serán siempre unos referentes. Y no es bueno que se hable de ellos en pasado porque no sería justo. Siguen siendo referentes. No se les puede ni se les debe dejar atrás o olvidar por todo lo que han hecho y nos han dado. Son historia viva del balonmano español.

Jesús Álvarez y José Carlos “Coke” Friera serán los encargados de impartir justicia en el primero de los dos amistosos que disputan los Hispanos ante Rumanía en el pabellón avilesino de El Quirinal. Los dos colegiados son nacidos en Gijón, aunque cuentan con una dilatada trayectoria en la élite del balonmano español y son muy reputados en el panorama nacional. Será éste el primer encuentro internacional que colegie este destacado binomio de árbitros, que imparten de forma habitual justicia en Liga Asobal. “Nos hace mucha ilusión. Es un partido muy especial”, reconoce José Carlos Friera. Los dos afrontan el encuentro muy preparados y con ganas de hacer un destacado papel en un partido de máxima envergadura entre dos reputadas selecciones nacionales.