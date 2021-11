Duatlón de Avilés: la historia del asturiano de 68 años que quiere ganar en casa tras una caída en 2016

Después de muchos bandazos deportivos, Fermín Rodríguez se prepara para su penúltimo baile en el Mundial de duatlón que se inaugura hoy en Avilés, la ciudad donde reside desde 1977. Nacido en Bárzana del Monasterio (Tineo) el 19 de agosto de 1953, Fermín Rodríguez García sueña con proclamarse mañana como campeón del mundo de su tramo de edad, de 65 a 70 años, al lado de casa, en un circuito que conoce al dedillo.

Los primeros recuerdos de Fermín Rodríguez relacionados con el deporte remiten a su época de estudiante en Luarca, con 12 años, en el atletismo, con dos modalidades aparentemente tan alejadas como la velocidad y el campo a través. Con el traslado a Gijón, para estudiar Maestría en el nocturno y empezar a trabajar, la playa de San Lorenzo se convirtió en su escenario favorito, donde corría y jugaba partidos de fútbol.

El ciclismo entra en su vida en 1977, cuando por motivos de trabajo contactó con el equipo juvenil del Clas, embrión del profesional, y formó parte de un club cicloturista con empleados de la Central Lechera Asturiana. “Empecé a entrenar por la semana, con marchas de doscientos y pico kilómetros. Algún año llegué a rodar 18.000 kilómetros”. Paralelamente volvió a correr con el Club Atletismo Tineo, una combinación que anunciaba su destino en el duatlón.

Durante diez años ejerció de entrenador en la Escuela de Ciclismo de Avilés, hasta 2001, en que subió la apuesta atlética y empezó a correr pruebas de diez kilómetros y medias maratones. Con la bicicleta llegó a participar en pruebas como el Tour de Flandes, que disfrutó porque “soy un fanático de los adoquines”. En 2015, coincidiendo con su prejubilación, sufrió un percance que le marcó para los años siguientes: “Me caí en la carrera del Canal de Castilla, en Palencia. Me lesioné en la rodilla, me rompí seis costillas y lo peor de todo fue que me disloqué el hombro”.

Operado por el doctor Antonio Maestro, Fermín Rodríguez estuvo parado durante un año. Y cuando intentó volver le pudo el miedo. “No quería ni tocar la bici”, recalca. Entre otras cosas, el accidente le dejó fuera del Mundial de duatlón de Avilés de 2016, que tenía entre ceja y ceja. Su vuelta a la normalidad empezó con la carrera a pie y en 2017, superados sus temores, se estrenó en el duatlón. “Debuté en Cangas de Onís y gané las cinco carreras que corrí ese año”.

Todo eso con preparación autodidacta, hasta que reflexionó: “Me entrenaba a mí mismo, pero pensé que tenía que dar un paso más y busqué un entrenador de triatlón”. Alguien le recomendó el club Multideporte de Oviedo, y acertó: “Con Toni Casado seguí un plan para el Campeonato de Asturias y el de España, y gané los dos”. Su progresión fue meteórica (cuatro títulos seguidos de Asturias y de España) y fue a por todas en el Mundial de 2019 en Pontevedra, donde se colgó la plata, pero matiza: “Me supo a oro”.

Sus éxitos, con la culminación del triunfo en el Europeo de 2020 unos días antes del confinamiento, han llegado en la modalidad sprint (5 kilómetros de carrera, 20 de bicicleta y 2,5 para finalizar corriendo) y le da gran parte del mérito a Casado: “Me mete menos tralla y más calidad, que es lo que necesito”. Así llega a uno de los últimos retos de su carrera deportiva, ese Mundial de duatlón en Avilés aplazado para él desde 2016. “Tengo al entorno un poco crecido”, asegura Rodríguez sobre la perspectiva de coronarse campeón: “Estoy en los mismos números que cuando quedé subcampeón del mundo, pero no va a ser fácil porque aquí estarán los mejores”.

Cuenta, eso sí, con la ventaja de jugar en casa: “Conozco el circuito de maravilla, hasta los baches”. A llegar hasta aquí le han ayudado también los patrocinadores, tanto de su club (Adarsa-Agencia Iglesias) como el personal que luce en el mailnlot de la selección española (Alvemaco Rent). Pase lo que pase mañana (su prueba arranca a las 9.30 de la mañana), Fermín Rodríguez pone fecha a su meta definitiva: “Quiero defender el título europeo en Bilbao en septiembre del año que viene y dejar la competición”.

Otra cosa es que cuelgue la bicicleta o los playeros porque lleva el deporte en la sangre: “Seguiré haciendo ejercicio, pero sin tanta presión. Lo máximo que hago ahora son 12 kilómetros. Ya no puedo plantearme entrenar para dos picos de forma al año. Además, pasaría al tramo de 70 a 75 años, en el que los mejores bajan de los cuatro minutos el kilómetro”.