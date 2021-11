Sebastián Álvaro

Edu Marín tiene un amplio palmarés en la escalada deportiva, especialidad en la que fue campeón del mundo juvenil y en la que ganó una prueba de la Copa del Mundo, además de numerosos títulos nacionales. Su siguiente paso fue la escalada libre de dificultad. Marín proviene de una saga iniciada por su padre Francisco cuando tenía tan solo 15 años, ganándose el apodo de “Novato”, ya que era el más joven del grupo. Un apodo que le ha acompañado toda su vida, porque hoy, con 71 años, así sigue siendo conocido en el mundo de la montaña. Edu Marín ofreció ayer un espectacular documental, “Valhalla. Cielo de roca”, en el transcurso de la Semana Internacional de Montaña de Gijón. “Valhalla” muestra un itinerario de 380 metros de recorrido a 200 del suelo sobre el techo de un túnel formado en una montaña conocido como el Arco de Getu en China, y que tiene una dificultad máxima de 9a.

“Valhalla es la gesta más importante que he hecho en mi carrera deportiva. Es una de las vías más difíciles del mundo. La idea surgió después de hacer el proyecto de las paredes más difíciles del mundo. Me di cuenta de que todos los estilos eran muy verticales, muy técnicos, y, de alguna manera, cuando descubrí ese túnel pensé en la posibilidad de hacer un itinerario que cruzase de punta a punta su techo. No se sabía si eso se podría hacer en estilo libre y la única manera de hacerlo era intentarlo”, afirma el veterano escalador.

Dicho y hecho. Edu y su hermano Álex se fueron a China y emplearon dos meses y medio en abrir el itinerario. “Regresamos a España, estuve preparándome físicamente y a los seis meses volví con mi hermano y también con mi padre y estuvimos seis meses para hacer el recorrido, en el que hay zonas con dificultad 9a+. Es sin duda una de las vías con más dificultad que hay en el mundo y el techo más grande jamás escalado”, subraya Marín. Pocos techos en el mundo superan los 100 metros y este alcanza los 380.

El Arco de Getu está en la provincia china de Guizhou y a la dificultad de la empresa deportiva hubo que añadir la de cumplir con la burocracia del país. “Tuvimos bastantes problemas con los permisos porque está en un parque natural. Cuando abrimos la vía no había ningún tipo de normativa o restricciones, pero cuando volvimos en el segundo viaje para liberarla nos encontramos con el parque cerrado. Tuvimos suerte porque gracias a algunos amigos y a la Federación China de Montaña conseguimos que nos dieran permisos”.

Técnicamente también es diferente a escalar paredes verticales porque el recorrido se hace prácticamente entero colgado. “Es un estilo muy diferente porque estás prácticamente 12 horas boca abajo es un techo, y la dificultad es mucho mayor”, asegura Marín.

El escalador también tiene en su haber la vía “Orbayu” abierta por los hermanos Pou en el Urriellu: “Es una de las vías más difíciles. Los Pou la abrieron hace ya bastantes años e incluso con el tiempo transcurrido sigue siendo una de las vías más complicadas en Europa. Hicieron una actividad muy puntera para aquellos años”.

Marín no para y en su mente está volver a Pakistán para tratar de hacer la primera repetición de las Torres de Trango, una vía abierta por el alemán Alexander Huber. “Ya estuve este verano intentándolo y me quedé muy cerca, solo a un par de largos que no pude hacer por el mal tiempo, y quiero volver para intentar lograrlo”.

“Personalmente estoy muy feliz de que la escalada deportiva sea deporte olímpico, aunque a mí me llega un poco tarde. Es un reconocimiento a nuestro deporte, una manera de poder profesionalizarlo y dar apoyo a todos los atletas”, manifiesta Edu Marín, quien espera que “el que el campeón haya sido un español (Alberto Ginés) influya en que se popularice y atraiga a nuevos practicantes” y que también ayude a que se creen infraestructuras: “Que no pueda entrenar en España es un poco triste”.