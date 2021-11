Medalla y media para Asturias

Asturias se colgó una medalla en la primera jornada del Campeonato del Mundo de Duatlón, que se disputó ayer en Avilés en la modalidad sprint (5 kilómetros de carrera, 20 de bicicleta y 2,5 de carrera). La llanisca Merche Bueres Celorio logró el segundo puesto en el tramo de edad de 50 a 54 años, una gran recompensa para una deportista de toda la vida, pero que lleva solo cinco años en la modalidad de combina la carrera a pie con la bicicleta. Hubo también un oro que tocó de refilón a Asturias, logrado por el jiennense Juan Bautista Expósito Sierra, del Club Triatlón Oviedo.

Merche Bueres solo fue superada por la británica Sarah Peterson, pero no supo de su medalla hasta que cruzó la línea de meta. “Yo compito contra todos y éramos más de cien en el pelotón”, explicó la duatleta asturiana. No esperaba subirse al podio, aunque afrontó su primer mundial con ilusión. “Para eso me preparo”, añadió, refiriéndose a las dificultades para llevar un plan de entrenamientos acorde con la elite. “Soy autónoma y pocos días puedo salir a entrenar antes de las nueve de la noche”.

Además, a diferencia de sus competidoras, no tiene entrenador y se planifica ella la preparación, aunque da las gracias a sus compañeros del Club Triatlón Santander, por el que fichó hace cuatro años tras empezar en el Lugones. Merche Bueres empezó en el atletismo, pero una lesión esquiando la llevó a subirse a la bicicleta y de ahí finalmente al duatlón. Bueres estaba satisfecha de su primer mundial, que espera no sea el último.

Muchos por delante le quedan a Juan Bautista Expósito, un jiennense de 29 años que ayer no solo ganó en su grupo de edad (25-29), sino que marcó el mejor tiempo de todos los grupos: una hora y 48 segundos. Expósito fichó por el Club Triatlón Oviedo por un compañero del atletismo y el ciclismo. “Yo soy andaluz, pero la medalla se queda en Asturias”, bromeó Expósito, que superó por siete segundos a otro español, Estanilao Lorencio, y por diez a Ismael Vieitez. Hoy intentará el más difícil todavía, ya que participará en la modalidad standard: 10 kilómetros de carrera, 40 de bicicleta y otros cinco para finalizar de carrera a pie.

Los duatletas franceses dominaron en la categoría elite hombre, con Nathan Guerbeur y Maxime Hueber primero y segundo, mientras que el belga Arnaud Dely fue tercero. En categoría femenina ganó Joselyn Brea, de Trinidad y Tobago, seguida por la japonesa Ai Ueda y la francesa Marion Legrand. En sub-23 los campeones fueron el belga Stef Corthouts y la mexicana Luisa Vargas, con la española Marina Muñoz bronce. Las pruebas de hoy comenzarán a las 9 de la mañana y se desarrollarán hasta las 6 de la tarde.

El podio esquiva a Fermín Rodríguez