Así fue la jornada de Segunda RFEF para los equipos asturianos, incluido el derbi regional

La pegada de Ródenas y Natalio les basta a los blanquiazules para sentenciar a un inocente equipo gijonés en la primera mitad

Real Avilés: Davo Armengol (1); Nacho López (2), Álex Prendes (1), Adrián Gómez (1), Juanmi Carrión (2); Hualde (1), Fernando Rufo (1), Vidorreta (1), Sergio García (1); Ródenas (3) y Natalio (1). Cambios: Estellés (1) por Nacho López, min. 46. Javi Pérez (1) por Fernando Rufo e Iago Díaz (1) por Natalio, min. 73. Perea (1) por Sergio García, min. 77. Cedrick Mabwati (s.c.) por Ródenas, min. 82. Ceares: Kike Martínez (1); Pelayo Muñiz (1), Aitor Elena (2), David Blanco (1), Edu García (1), Héctor Zuazua (1); Juan Carlos (1), Llerandi (1), Medori (2); Óscar Fernández (1) y Miguel Cuesta (1). Cambios: Varo Álvarez (1) por Héctor Zuazua, min. 46. Madeira (1) por Óscar Fernández y Juan Cueto (1) por Miguel Cuesta, min. 57. Orviz (1) por Medori y Noé Fernández (1) por Llerandi, min. 76. Goles: 1-0, min. 19, Ródenas. 2-0, min. 25, Ródenas. 2-1, min. 37, Aitor Elena. 3-1, min. 39, Natalio. Árbitro: Rezola Etxeberría (Guipúzcoa). Tarjetas amarillas para los locales Natalio y Fernando Rufo, y para los visitantes Héctor Zuazua y Medori. Suárez Puerta: 683 espectadores, según datos ofrecidos por el Avilés.

La importancia de reaccionar lo antes posible a la primera derrota liguera de la temporada fue llevada a la práctica por un Real Avilés que se deshizo del Ceares en tres ramalazos, todos embutidos en 18 minutos de la primera parte. De lo ocurrido fuera de ese tramo, en el que también se coló el gol visitante, poco reseñable quedó.

El acierto en el remate, al que tanto se apela cuando los resultados no llegan, se puede definir esta vez con un “palabro” tan incorrecto como entendible: “cientoporciano”. Y no a la misma altura, pero casi, se podría situar el nivel de bisoñez que la zaga cearista mostró en las dos primeras oleadas blanquiazules. En el minuto 19, Juanmi Carrión volvía a ejercer de surtidor, enviaba un centro pasado y Ródenas abría el marcador, de cabeza, pero no por elevación, sino flexionando las rodillas, mientras Héctor Zuazua poco menos que miraba.

El desconcierto de la zaga gijonesa quedaba en evidencia seis minutos después. Ródenas controlaba en el semicírculo del área, ni Edu García ni David Blanco ni Llerandi le bloqueaban y, trastabillado, aún guardaba un atisbo de fuerza para impulsar el balón más allá de la línea de gol. Junto a la efectividad, el Real Avilés ponía en práctica el juego de asociación, sin que Vidorreta tuviera que aplicarse en su juego de contrarresto y con Fernando Rufo y Hualde circulando con cierta comodidad.

La primera vez que se supo de la existencia del Ceares en ataque fue en el minuto 37, cuando un córner de Manu Medori lo proyectaba Aitor Elena por la escuadra, imponiendo estatura y preciso giro de cuello, pero, en un par de minutos, la esperanza le volvía a decaer. Alberto Ródenas, muy trabajador, iniciaba un ataque desde la medular, Sergio García lo continuaba al galope por la banda izquierda y Natalio, a la altura del punto de penalti, manejaba la diestra para acomodar el balón y batir a Kike Martínez con suavidad y precisión. Hacía cuatro años y medio que el Suárez Puerta no acogía cuatro goles en una primera parte, desde la visita del Covadonga (4-2) en marzo de 2017.

Si el partido entre los dos equipos menos tarjeteados del grupo estaba siendo casi de guante blanco, en la segunda parte ni hostilidades hubo. Inseguro y temeroso por seguir recibiendo, el Ceares reanudaba sin aflojar su línea trasera de cinco y, por su parte, el Real Avilés, en zona de confort, tampoco se veía en la obligación de apretar. Entonces, el espectáculo pasó del verde a la grada, concretamente a la esquina suroeste, donde se ubicaban los aficionados visitantes. Ahí, los teyeros ganaron por goleada.

Noé, conmocionado

El “Vamos, Ceares”, bajo los acordes del “It’s a heartache”, de Bonnie Tyler, fue exhibición y demostración de incondicionalidad por unos colores. Para ellos, el resultado era tan lo de menos que, si Hualde hubiera acertado en las dos ocasiones de las que dispuso, tras sendos servicios de Javi Pérez e Iago Díaz, probablemente hubieran subido aún más el volumen de sus cánticos. Sólo los apaciguaron cuando Noé Fernández, fuertemente conmocionado tras una acción de disputa con el central local Adrián Gómez, tenía que abandonar el terreno de juego, ya sin opción al cambio. El Ceares se quedó con diez, con lo que las pocas opciones de lograr algo positivo en su visita al Suárez Puerta se esfumaron.

A propósito, si el Real Avilés sigue adoleciendo de un mayor estímulo es el de la grada, y eso que los resultados acompañan.

La satisfacción presidió la comparecencia de Chiqui de Paz tras la victoria. “Dentro del plan del partido tuvimos muy claro lo que teníamos que hacer, creo que fue una de las mejores primeras partes desde que estoy aquí. En la segunda el equipo supo gestionar la ventaja, pero el tema de Noé afectó a los 22 futbolistas, no es agradable”.

Para mí la jugada claves es la del uno a cero, encajado por una mala vigilancia, y el segundo es una acción desgraciada. Hay que hacer algo porque los errores se repiten”, dijo el entrenador teyero, preocupado por el estado físico de Noé: “Está mareado, con ligera pérdida de conocimiento. Tendrá que ir a hacer pruebas al hospital, ojalá no sea nada”.

El Marino sigue negado, incapaz de marcar contra diez ni siquiera de penalti (0-1)

El Bergantiños, que se adelantó en inferioridad numérica, resistió el acoso local con grandes paradas de su portero

Marino: Bussmann (1); Borja Álvarez (2), Trabanco (1), Emilio Morilla (1), Guaya (1), Julio Delgado (1); Nacho Matador (2), Lora (2), César Suárez (3); Diego Díaz (2) y Nino (1). Cambios: Adolfo (2) por Emilio Morilla, min. 61. Sergio Ríos (1) por César Suárez, min. 61. Steven (1) por Nino, min. 71. Omar Álvarez (s. c.) por Borja Álvarez, min. 81. Guille Pinín (s. c.) por Nacho Matador, min. 81. Bergantiños: Santi Canedo (3); Blas (2), Agulló (3), Parga (1), Brais Martínez (1); Chapu Brunet (3), Antón Concheiro (2); Martín Lamelas (3), Carlos López (1), Cano (2) y Uxío da Pena (1). Cambios: Uzal (1) por Brais Martínez, min. 46. Remeseiro (1) por Carlos López, min. 46. Boedo (1) por Martín Lamelas, min. 70. Escobar (1) por Uxío da Pena, min. 70. Cavafe (s. c.) por Antón Concheiro, min. 82. El gol: 0-1, min. 51: Martín Lamelas. Árbitro: Mazo Maruri (Comité de Castilla y León). Expulsó a Parga por doble amarilla, la segunda en el minuto 43). Amonestó, por el Marino, a César Suárez, Nino, Diego Díaz, Guaya y Guille Pinín; y por el Bergantiños, a Chapu Brunet y Cano. Miramar: Unos 450 espectadores.

El Marino no levanta cabeza. Ayer volvió a ser incapaz de marcar, pese a disponer de un penalti y de catorce saques de esquina, además de enfrentarse a un Bergantiños que jugó toda la segunda parte con un hombre menos. Aun así, en un despiste defensivo del equipo luanquín, se adelantó en el marcador y logró llevarse los tres puntos.

Empezó bien el Marino, que en el primer tiempo dispuso de buenas ocasiones. Dos de ellas estuvieron en las botas de César Suárez, pero sus remates en los minutos 16 y 30 se estrellaron en defensas del Bergantiños. La más clara llegó en el 31, en una falta directa lanzada por Diego Díaz que Santi Canedo desvió a córner cuando se colaba por la escuadra.

Poco después, en un córner lanzado por Julio Delgado, Emilio Morilla peinó en el primer palo y Borja Álvarez, a bocajarro, mandó alto. En el 43 llegó la expulsión de Parga, que vio la segunda tarjeta amarilla por una dura entrada. Lanzó la falta Julio Delgado y el guardameta visitante blocó el balón sin problemas.

Tras el descanso el Marino, en superioridad numérica, se las prometía felices. Pero todo cambió a los seis minutos. Tras un córner a favor del Marino, el Bergantiños lanzó una contra de dos contra dos, con un pase de Cano que dejó a Martín Lamelas cara a cara con Bussmann, al que batió de tiro ajustado al poste derecho. A partir de ahí el Marino se volcó, llegando a lanzar catorce córners. Manel refrescó el equipo y Adolfo estuvo a punto de lograr el empate. En un empujón de Cano a Trabanco llegó el penalti para el Marino, pero el lanzamiento de Guaya lo rechazó Canedo. El guardameta visitante redondeó su gran tarde en el tiempo añadido, con un desvío a otro remate de Adolfo.

El Llanera echa a perder un partido clave en el primer cuarto de hora (1-3)

El Leganés B, que ganaba 0-3 a los quince minutos aprovechando las concesiones locales, no pasó apuros para llevarse la victoria

Llanera: Pablo Díez (1); Otía (3), Espinar (2), De la Cruz (1), Guille Thompson (2), Papé (2), Dani González (1), Viti (2), Saha (2), Romaric (1) y Matías (2). Cambios: Celes (1) por Romaric, min. 46. Javi Sánchez (1) por Dani González, min. 64. Leganés B: Sergio Valera (1); Rubio (1), Quaye (2), Alba (2), Mario Rivas (2), Joserra (1), Rentero (2), Cissé (1), Borona (3), Álex (2) y Echarri (2). Cambios: Cassio (1) por Cissé, min. 46. Iker (1) por Echarri, min. 75. Mourid (1) por Álex, min. 75. Samed (s. c.) por Borona, min. 79. Goles: 0-1, min. 7: Echarri. 0-2, min. 13: Álex. 0-3, min. 15: Mario Rivas. 1-3, min. 30: Otía. Árbitro: Alcalá Rey (Comité Gallego). Tarjetas, por el Llanera, a Papé, Dani González y al entrenador, José Luis Rodríguez; y por el Leganés B, a Rentero. Pepe Quimarán: Unos 320 espectadores.

Un desastroso comienzo condenó al Llanera a una nueva derrota, que le hunde en el fondo de la clasificación del grupo I de la Segunda RFEF. Las concesiones defensivas del equipo de José Luis Rodríguez fueron aprovechadas por el Leganés B, que acertó en sus tres primeros disparos a la portería de Pablo Díez. El 1-3, logrado por Otía a la media hora, dio ciertas esperanzas de remontada, pero el filial pepinero se mantuvo firme y supo manejar el ritmo en la segunda parte, sin pasar excesivos momentos de apuro.

Las esperanzas del Llanera de sumar la segunda victoria de la temporada se esfumaron muy pronto. Un desajuste defensivo en el minuto 7 fue aprovechado por Echarri para conectar un remate con la pierna derecha que superó a Pablo Díez. Solo seis minutos después, cuando los locales intentaban rehacerse del mazazo, acabó llegando el 0-2, logrado por Álex, tras un mal entendimiento de Pablo Díez con sus defensas. Poco después del saque de centro, el Leganés B prácticamente sentenció el partido con un gran gol de Mario Rivas, que desde la frontal del área picó el balón, al que no pudo llegar el portero local.

El primer acercamiento peligroso del Llanera no llegó hasta el minuto 23, cuando un remate de Matías fue sacado bajo el larguero por Rubio. Sí se cantó el gol a la media hora en el Pepe Quimarán, tras un saque de esquina botado por Guille Thompson. El balón llegó rebotado al borde del área pequeña, donde Otía metió la puntera para lograr el 1-3. Poco después, el árbitro anuló un gol al Leganés B por fuera de juego de Rentero. Y Matías volvió a inquietar a Sergio Valera, que detuvo su remate.

La segunda parte fue un quiero y no puedo del Llanera, que salió con más fuerza, pero sin acierto. Además, el Leganés B dio la impresión de tener el control en todo momento, ganando las segundas jugadas, además de amenazar a la contra. Hubo muchas interrupciones y apenas oportunidades. En el minuto 67, Rentero estuvo a punto de hacer el cuarto, pero Pablo Díez lo evitó. Mientras, el Llanera tuvo que esperar al minuto 90, cuando un remate de Javi Sánchez se fue rozando el larguero.

Al final, nueva derrota en casa del Llanera, que sigue sin cogerle el aire a la categoría. Además, en la próxima jornada tendrá que afrontar una difícil salida al campo del Bergantiños, que marcha en la parte alta de la tabla.

El Langreo ya gana fuera (1-3)

El equipo azulgrana se recompone tras el 1-0 y logra su primera victoria fuera con goles de Abel, Nacho García y Dorian

Arosa: Manu Táboas (1); Javi Fontán (2), Piay (1), Campillo (1), Cotilla (2); Alberto Martín (2); Julio Rey (2), Diego Diz (1), Porrúa (1); Nuño (1); Luismi (1). Cambios: Pedro Beda (1) por Nuño, min. 74. Mon (1) por Alberto Martín y Fajardo (1) por Julio Rey, min. 79. Pedro García (1) por Porrúa, min. 84. Langreo: Adrián Torre (3); Ebea (1), Gonzalo (2), Alain (1), Álvaro García (1); Arona Sané (1), Juan López (2), Lavsamba (1), Nacho García (2); Dorian (2), Kevin Castro (2). Cambios: Abel (2) por Kevin Castro, min. 61. Goles: 1-0, min. 56: Julio Rey. 1-1, min. 67: Abel. 1-2, min. 76: Nacho García. 1-3, min. 93: Dorian. Árbitro: López del Amo (Comité Balear), Amonestó al local Piay y a los visitantes Nacho García, Juan López y Ebea. A Lomba: Unos 900 espectadores.

El Langreo rompió su mala racha a domicilio con un ejercicio de efectividad en A Lomba. Los de Samuel se hicieron acreedores de los tres puntos en una última media hora en la que materializaron los tres disparos a portería, para remontar el tanto inicial del Arosa.

Desde el primer momento la potencia de Dorian se destacó como el principal quebradero de cabeza para la defensa del Arosa. Cualquier balón que pasase por los pies del delantero se convertía en una vía de agua para la defensa. Con todo ello la primera gran oportunidad del partido llegó en favor del Arosa tras un excelente pase filtrado de Luismi a Luis Nuño que no acertó a batir a Adrián Torre en el mano a mano. El rechace cayó a pies de Julio Rey que tampoco pudo superar la rápida reacción del portero. El Arosa apretaba y Dorian era la única alternativa para desahogar a los de Samuel Baños. El Arosa nuevamente llamó a la puerta del gol con un centro chut de Porrúa que nadie acertó a rematar y que nuevamente Adrián Torre sacó con muchos apuros.

La segunda parte arrancó con menos intensidad. Las secuencias de pases habían perdido la batalla del protagonismo frente a las disputas y hubo que esperar para que la temperatura futbolística fuese la idónea. El punto de ebullición llegó a raíz de un excelente pase de Alberto Martín para la carrera de Luismi. El delantero, tras dejar atrás a toda la defensa, no supo resolver el escollo de Adrián Torre, que metió una mano salvadora. Pero en la jugada siguiente, la mejor del partido, el balón basculó de lado a lado para que Cotilla sirviese un excelente centro raso al primer palo donde apareció el pie izquierdo de Julio Rey para derribar la muralla astur.

La banda izquierda estaba siendo un auténtico la estrella polar del ataque local. La profundidad de Cotilla y su sociedad con Julio Rey estaban hiriendo a la defensa de un Langreo que buscó con los cambios modificar la dirección del partido. Samuel Baños acertó de pleno porque fue Abel, que acababa de entrar en el terreno de juego, el que empató a la salida de un córner con un cabezazo dentro del área pequeña.

El empate dejó un tanto noqueados a los locales. El buen criterio se transformó en cierta inseguridad que llegó al olfato de un Langreo avivado. Jorge Otero movió ficha introduciendo a Pedro Beda. Pero, sin ni siquiera tiempo para ver el efecto del cambio, Nacho García conectó una volea desde fuera del área que se coló por la escuadra de Manu Táboas.

El reloj se convirtió entonces en acelerador de la ansiedad local. El Arosa lo siguió intentando frente al oficio de un rival que se encontraba cómodo en la gestión del escenario. Otero entregó la batuta a Mon y Pedro García, pero los asturianos conseguían mantener el balón lejos de su portería. Rematar entre los tres palos fue ya misión imposible. No así para el Langreo, que subió el tercero en su cuenta en una pérdida de balón en la última línea de Piay que permitió a Nacho encarar la portería y ceder a Dorian para que hiciese el 1-3 coincidiendo con el pitido final.