El Avilés, trampolín norteño de Fernando

Con 19 años recién cumplidos, el andaluz Fernando Rodríguez Rufo (Sevilla, 6-11-2002) busca en el norte la oportunidad para dar el salto al fútbol de elite. Formado en la cantera del Betis y, ya de juvenil, en el Real Madrid, este mediocentro “posicional y con buen toque de balón”, como se define, está encantado en el Avilés, donde Chiqui de Paz ya le ha dado 352 minutos en nueve de los diez partidos de Liga. Está contento en lo personal y también por el colectivo, por un equipo que le transmite buenas sensaciones.

Fernando empezó a jugar en el Nueva Sevilla y en edad benjamín pasó al Betis, de donde se marchó con 15 años al Real Madrid juvenil. “Soy muy familiar y me costó marcharme de casa, pero un tren como ese solo pasa una vez”, recuerda el centrocampista, que aunque reconoce que “al principio lo pasé mal”, cree que acertó: “En mi primera temporada tuve una lesión y jugué poco, pero en las dos siguientes fui casi siempre titular”.

Como tenía muy complicado entrar en la plantilla del Castilla, no dudó en aceptar la oferta del Avilés: “Astu habló con mi representante y con el Madrid. Me convenció el proyecto porque me dijeron que iba a tener bastantes minutos y que la idea era que el equipo se metiese en play-off. Eso fue lo que más me convenció porque quería ir a un equipo ganador, no conformista”.

De momento se están cumpliendo las dos premisas. Fernando ha jugado nueve partidos, cuatro como titular. Y el Avilés marcha segundo, con tres puntos de ventaja con el Langreo, el primer equipo fuera de play-off. “Yo soy de los de partido a partido, de no mirar la clasificación, pero tenemos equipo para estar en el play-off como mínimo”. Agradece la confianza que le da Chiqui de Paz: “Me dice que con balón sea yo, que haga lo primero que se me pasa por la cabeza. Y sin balón me da unos consejos que cualquier futbolista necesita”.

Asegura que no le preocupa que lleguen los campos embarrados: “Habrá que adaptarse porque he venido a ganar experiencia en todos los sentidos, personal y futbolísticamente”. Y espera que eso le valga para volver al Madrid: “Con esa idea vine porque aquello es otro mundo”.