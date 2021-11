Alfonso Arias, entrenador del Lenense, tras el primer tropiezo de la temporada: “Lo normal es perder”

“El domingo lo sabremos, pero yo creo que los jugadores lo asimilarán bien porque ya habíamos hablado de que algún día tendríamos que perder. Es lo normal”. Así, con naturalidad, se toma el entrenador del Lenense, Alfonso Arias, la derrota (1-0) de su equipo en Grado frente al Mosconia. Doce partidos tardó en caer el último equipo invicto de la Tercera RFEF, la gran sorpresa en lo que va de temporada. Se ha incrustado en el grupo de cabeza, cuarto por delante del Sporting B y empatado con el Llanes a 23 puntos. “Sabemos lo que somos, el objetivo sigue siendo la permanencia”, advierte Arias.

La prudencia de Alfonso Arias, nacido en Hevia (Siero) hace 55 años, tiene que ver con sus cuatro lustros como entrenador en un puñado de equipos modestos asturianos, aunque también pasó por el Oviedo, donde entrenó a un juvenil en una época convulsa del club azul. Aunque su estancia más larga en un banquillo fueron las seis temporadas en el Madalena Morcín, en Pola de Lena ha encontrado estabilidad y, sobre todo, un club en el que trabaja a gusto.

“Es mi quinta temporada y nunca me faltó apoyo por parte de los directivos”, recalca Arias. “El Lenense es un club modélico, que económicamente llega hasta donde puede llegar y cumple. Aquí hay una estabilidad tremenda. Nunca se ponen nerviosos y pagan cuando toca, y eso los jugadores lo saben y lo aprecian”. Gracias a esa estabilidad, Alfonso Arias ha logrado formar un equipo “con un perfil de mucho trabajo, de mucha pelea”, que se ha convertido en la revelación de la Tercera RFEF.

Pero el entrenador lo relativiza todo: “Con las ligas de tres puntos nunca se sabe. La temporada pasada hicimos siete en la primera vuelta y en la segunda, 18, así que no me fío del colchón que tenemos ahora. Vamos a sufrir hasta última hora porque bajan seis equipos y con los arrastres de la Segunda RFEF podrían ser hasta nueve. Sabemos lo que somos, un equipo que tiene que trabajar mucho. Somos ambiciosos, pero también realistas. Ahora llegan partidos complicados, aunque en realidad todos lo son”.

Lo que no le preocupa demasiado es la reacción de sus jugadores: “Lo veremos el domingo contra el Navarro, pero ya hace tiempo les comenté que en cualquier momento perderíamos un partido. El otro día, cuando acabamos en Grado, estaban muy fastidiados, pero el Mosconia jugó bien y mereció ganar. Hay que tomarlo con normalidad”. Arias no siente vértigo por verse en la zona alta de la tabla “porque llevamos doce partidos. Si faltasen ocho sería más real porque en las últimas diez jornadas es cuando se deciden las ligas”.

Asegura Arias que la llegada de Ryduan, hijo del exdelantero de Boca Juniors Martín Palermo, no rompió la dinámica del vestuario: “No hubo ningún problema porque desde el primer momento me di cuenta de que Ryudan es un chaval modesto, humilde, que no quería que se le conociera por ser hijo de Palermo. Vino para hacerse un hueco como cualquier otro. Trabaja y pelea como el que más, como un auténtico profesional. Me está dando lo que buscaba porque es un delantero centro de los que ya no hay, alto, fuerte y que va bien de cabeza”.