Álex Esteban: “Somos una plantilla corta, pero con buenos jugadores”

Álex Esteban, alero de 21 años, 2,03 de altura y formado en la cantera Barcelona, es nuevo jugador del Círculo Gijón y debutará probablemente el próximo sábado ante el Enrique Soler Melilla. Esteban convenció al cuerpo técnico del equipo gijonés durante la semana que estuvo a prueba y será el sustituto de Nacho Rodríguez, que abandonó el equipo antes de debutar. El alero proviene del Filipenses, donde promedió 15 puntos por partido.

“Para mí ha sido importante esta primera toma de contacto con el equipo, estoy muy a gusto con los compañeros y los entrenadores”, manifestó el jugador en su presentación. Álex ve “una plantilla corta, pero con buenos jugadores en todas las posiciones. Hay unos pilares y el resto trata de aportar. Hay jugadores muy buenos en aspectos concretos. Es un buen grupo, llevamos una buena semana de entrenamientos”. Esteban había firmado a principios de temporada por el Villarrobledo, “pero antes de empezar tuve una lesión y me fui a Barcelona a curarme. Luego no nos pusimos de acuerdo para volver, me salió la opción de probar y no lo dudé”. El jugador reconoce que “tenía buenas referencias. Ya jugué aquí con el Baskonia y vi que había mucha afición. Se nota que el baloncesto gusta. Me hablaron bien del club, que trabaja serio y con gente joven. Este año en el equipo hay mucha juventud, es un buen lugar para crecer”.

Esteban se define como “un alero alto con capacidad de tirar, rebotear y penetrar. Creo que tengo que mejorar en el aspecto defensivo, pero para eso están los entrenadores, para ayudarme a hacerlo”. El alero considera que haber formado parte de la cantera del Barcelona ha sido importante “vas aprendiendo y mejorando. Luego me fui al Baskonia, que tampoco es un mal sitio para crecer”. En su caso, el baloncesto le viene de familia ya que su padre jugó en las categorías inferiores del Joventut y su hermano Maxin lo hace en el Benicarló, equipo también de la LEB Plata.

El jugador desveló que “tengo raíces asturianas porque mi abuelo materno es de Sama y he estado por aquí a menudo”. Su debut se producirá el sábado ante el Enrique Soler Melilla, un equipo que para Álex Esteban “es un rival complicado, parecido a nosotros. Es muy intenso y corre mucho. Hay que dar un paso adelante en defensa. Es algo en lo que lo hemos trabajado esta semana”.