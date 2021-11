Como cada año desde hace unos 30, los veteranos del Avilés y del Ensidesa disfrutaron de la cena en la que aprovechan para rememorar historias, anécdotas y, en definitiva, pasar un buen rato entre viejos amigos. “Siempre se cuentan las mismas porque ya no hay nuevas, pero aun así nos morimos de risa”, aseguró ayer Toni Fidalgo, periodista, exadjunto a la presidencia de La Liga, expresidente del Real Oviedo y exjugador del Avilés. Cerca de una treintena de viejas glorias futbolísticas se dieron cita anoche en el Hotel 40 Nudos de Avilés. Abrazos, un sinfín de conversaciones y la ilusión de, por fin, volver a reencontrarse.

Sin embargo, Fidalgo quiso tener un detalle para los que ya no están. “Algunos lamentablemente por fallecimiento”, señaló. No obstante, otras caras nuevas acudieron a la cena. Fue el caso de Esteban Suárez, exportero del Real Oviedo, Real Avilés, Atlético de Madrid y Sevilla, entre otros. “Nunca había coincidido que pudiera acudir por motivos laborales y ahora pude aprovechar por el parón de selecciones”, explicó el exguardameta, reconociendo que tan solo venía para disfrutar como un oyente más. “Son gente con mucho más bagaje que yo, que jugaron mucho tiempo juntos. No coincidí con ninguno sobre el campo, pero sí como entrenadores. Si fui lo que fui en el fútbol fue en parte gracias a ellos”, alabó el avilesino.

Entre algunas de las anécdotas destacadas, Toni Fidalgo se queda con una en particular. “Siempre la cuenta Esteban, que jugó en el Atlético Madrileño. Estaba marcando a Fernando Arias, que sudaba mucho y olía fatal. Y decía: ‘voy a decirle al míster que me cambie para marcar al de la otra banda porque no hay quien se acerque a él’”, cuenta Fidalgo a trompicones por la risa.

Sin embargo, no todo fue recordar viejos tiempos. También hubo hueco para analizar la más fresca actualidad futbolística. Sobre la situación del Real Avilés –segundo en la clasificación, a cuatro puntos del liderato– las expectativas son buenas. “Estamos muy contentos con la marcha del club. El ascenso es difícil, pero confío en que este año pueda ser”, señaló Fidalgo.

Por su parte, Esteban Suárez apuntó que “el Real Avilés está consolidando un proyecto. Todo tiene muy buena pinta y hacen un trabajo magnífico por la ciudad”, añadiendo que “si no produce el ascenso no habría que tomarlo como un fracaso”.