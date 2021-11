“Seguramente tenga más de cien en casa entre campeonatos de Asturias y de España”. Florentino Magaz ha perdido la cuenta de las medallas conseguidas en las cinco modalidades de tiro con pistola que practica, pero lo que nunca había logrado hasta ahora era sumar cuatro de una tacada en un Nacional. Lo hizo en el último, celebrado hace unos días en Oviedo, convirtiéndose a sus 68 años en uno de los protagonistas de la representación asturiana. “¿El secreto? más que el pulso u otros factores, lo mío está en el poder de la concentración”, dice Magaz, como le gusta que le conozcan.

Nacido en un pueblo de León, pero afincado en Gijón desde 1979, Magaz disfruta de su jubilación como guardia civil entre calibres 22, 32, 38 y 9 milímetros parabellum. “Me entreno menos que antes”, asegura quien es vicepresidente de Sogito, el club gijonés de tiro olímpico que es casi como su segunda casa. La culpa de su laureada trayectoria la tienen las muchas horas ejercitando la puntería y un compañero de la Benemérita, Alberto Barcia. “Me animó a practicar. Empecé con una pistola neumática (aire comprimido), que para mí es la base fundamental del tiro, y al año siguiente ya estaba compitiendo”, comenta. Era 1980 y meses después ya se colgó su primer metal en un Regional.

Miembro del equipo nacional de la Guardia Civil desde 1982 hasta su jubilación, Magaz reconoce que también tuvo que echar mano de la pistola en el desempeño de su profesión. “Sacarla sí, para intimidar en alguna detención, pero disparar, nunca, gracias a Dios”, detalla. Fue miembro del servicio de información y de la Policía judicial, y aún se estremece cuando recuerda una intervención en Infiesto, su primer destino en Asturias, en la que tuvo que empuñar por primera vez el arma. “A un compañero y a mí nos empezaron a acorralar. Tenía 19 años, casi no sabía qué hacer. Afortunadamente, pudimos efectuar la detención sin incidentes”, recuerda. Celebra que, tras tantos años de servicio, haya sido así.

Los tiros los dejó para la pista de diez metros en los que practicaba en la Comandancia de Gijón y para Sogito. “Tenemos, si no las mejores pistas para tirar, unas de las mejores de España. En los últimos once años hemos pasado de tener menos de un centenar de socios a situarnos en torno a 600. Y todo eso se lo debemos a la presidenta, Piedad González. Dice que está cansada y lo quiere dejar, ojalá no lo haga”, detalla sobre su club, ubicado en la parroquia gijonesa de La Pedrera. “José María Blanco, el anterior presidente, también se portó muy bien conmigo”, añade.

No tiene límite. Florentino Magaz se prepara ya para el próximo campeonato agradeciendo “la paciencia que siempre han tenido mi mujer (Laura González) y mi hija (Mónica)” por las horas robadas en casa para disfrutar de su afición y aumentar su colección de metales. “Seguiré tirando mientras los resultados acompañen”, dice este incombustible tirador antes de apuntar a la siguiente diana.