Músculos de campeonato: la historia de la ovetense Carmela Fernández

Carmela Fernández García logró la pasada semana en Alicante el título de campeona de España de Culturismo en la categoría de Woman Physique, una disciplina en la que el protagonista es el músculo. Carmela Fernández lleva solo cuatro años compitiendo, aunque acumula en este deporte doce años. Asidua del gimnasio y del entrenamiento, comenzó a practicar culturismo porque le gustaba entrenarse con pesas. “Fui siempre muy competitiva”, destaca.

“Poco a poco fui entrenando mi cuerpo y mi cabeza se hizo fuerte mentalmente para afrontar una disciplina muy exigente”. Y resalta que “dedicarme a competir fue con la intención de marcarme un objetivo. Fue este deporte el que me sacó de una enfermedad que sufrí y, a partir de ahí me lo dio todo”. Carmela admite que su disciplina la practica poca gente: “En Asturias no conozco ninguna chica en esta categoría”. Cuenta que la clave de su disciplina es “entrenar y comer mucho para crear la máxima masa muscular posible”.

Carmela, que mide 1,71 y pesa 72 kilos, explica que se trata de “mostrar músculo con la piel pegada al cuerpo. Se podría decir que soy una deportista que muscula muy bien. Hay que entrenarse muy fuerte, pero es una categoría que me encanta”. Esta campeona de España, que regenta una tienda de nutrición deportiva en Oviedo, se entrena cinco veces a la semana y reconoce que “es un deporte muy sacrificado y hay que estar mentalmente preparado para ello. No es fácil, pero si te gusta se hace más llevadero”.

La alimentación es clave para llegar en plena forma a las competiciones. “En mi caso es muy básica: pollo, arroz, pescado, batidos de proteínas, crema de arroz, mucha agua… A mí me encanta ese tipo de comida y disfruto con ella, aunque no pudo negar que, a veces se tienen ganas de otras cosas. Por eso la mentalidad juega un papel muy importante y no todo el mundo está preparado para ello”. También reconoce el esfuerzo económico que ello conlleva. “Las competiciones suponen un coste muy grande, viaje, estancia, maquillaje, peluquería… todo suma”. Y lo tiene que afrontar personalmente, sin ninguna ayuda.

Tras conseguir el título nacional, que asegura “no esperaba” y por eso “estaba tranquila y segura de mí misma, por eso lo disfruté de manera especial”, señala que ahora su objetivo es conseguir la tarjeta Pro. “Esto me permitirá pasar de amateur a ser profesional y poder competir con las mejores de este deporte”. En ese sentido destaca el papel que juega su preparador, el francés Hyacine Nassir. “Es uno de los mejores del mundo y una gran motivación para seguir consiguiendo objetivos”, sentencia.