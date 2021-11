Asturias funciona sobre ruedas: así fue la cumple de los velocistas tras un año histórico

Asturias avanza sobre ruedas. No es en sentido figurado. Es una realidad palpable: los automovilistas de la región acumulan once títulos (el duodécimo está al caer) en los campeonatos nacionales e internacionales en lo que va de temporada. Es el curso más exitoso que se recuerda en toda la historia. “Es que los coches son el deporte rey en nuestra región”, comenta muy seguro José Antonio Suárez, “Cohete”.

Muchos motivos explican esta gloria asturiana de la velocidad. Uno de ellos es especialmente certero. “Muy sencillo: es que los asturianos somos muy, pero que muy buenos. Ha sido inesperado y difícilmente repetible”, dice con gracia José Antonio López-Fombona (Gijón, 1951), el más veterano en la cumbre de los campeones organizada por LA NUEVA ESPAÑA. A la cita acuden los automovilistas más destacados del año. Únicamente faltan Daniel Alonso, por un motivo familiar ineludible, y Hugo Velasco. El lugar escogido es el circuito y el museo de Fernando Alonso (en La Morgal, Llanera), el piloto asturiano más grande de todos los tiempos. “Estar aquí es un honor”, coinciden.

Hay representadas diez localidades: Pravia (José Antonio Suárez, “Cohete”, y Diego Ruiloba), Gijón (Fombona), Cangas del Narcea (Alejandro Cachón), Langreo (Óscar Palacio), Colunga (Javier Villa), Luarca (Alberto Iglesias, “Pin”), Valdesoto (Celso Roces), Cornellana (Alejandro López, “Jandrín”), Bimenes (Andrés Blanco) y La Espina (Adrián Pérez). “El año ha sido extraordinario”, coinciden todos. La sensación es de alegría, pero también de desazón por el futuro.

En la radiografía de los mejores del automovilismo asturiano las cuentas no salen del todo. De los doce campeones, solo cuatro viven profesionalmente de competir en carreras. El 33%. “El mundo del automovilismo necesita más apoyos”, recalcan. Cada uno tiene su historia. Está Fombona, el más mayor, porte de dandi, boina en la cabeza y sin soltar las manos del volante. “Soy el abuelo de todos”. Todos le escuchan y él aprovecha para lanzar consejos al aire. “A los jóvenes les diría que calma. Los coches responden si los tratas bien, si los maltratas, no. Hay que tener paciencia e ir acabando carreras. Si no puedes quedar primero, queda segundo, si no, tercero, y si no... ¡último! Así se ganan los campeonatos”, dice Fombona, que este año quedó campeón de España de montaña en categoría I.

Lo escucha atento Cohete, probablemente el piloto asturiano del momento sin contar a Fernando Alonso. “Fombona es un ídolo y presta mucho organizar encuentros así. Para mí fue un año muy efectivo, sin errores. Me parece fantástico que Asturias se lleve tantos títulos, hay que seguir así”. Cohete no deja de hablar con Villa en lo que dura la cita. El colungués quedó este curso campeón de España de montaña en categoría II. “Asturias siempre fue una región fuerte en el motor, pero este año se llegó a la cúspide. Hay que evolucionar, porque hace pocos años ganar un campeonato de España significaba tener el curso cubierto y ahora te dan poco más que la enhorabuena”. El langreano Óscar Palacio quedó campeón de España de rallies. “Lograrlo fue algo muy especial. Tengo cuatro campeonatos, pero este es el primero de rallies. Me alegra que Asturias tenga salud en el motor”. Los más jóvenes son Diego Ruiloba y Alejandro Cachón. “Es un orgullo estar aquí, al lado de Fombona, que es un referente. Mi objetivo este año no era ganar, pero estoy muy contento”, dice el praviano, campeón de la Copa Suzuki Iberia y Campeón Junior. “El año pasado también fue bueno, pero este ha sido excelente, y de aprendizaje”, recalca Cachón, campeón de la Peugeot Rally Cupa Iberia. En la cita hay cuatro copilotos. “La temporada ha sido insuperable, fenomenal. No sé si podremos repetir esto”, dice Alberto Iglesias Pin, campeón de España de copilotos, que corrió toda la temporada con Cohete y también estuvo al lado de Óscar Palacio en dos pruebas del CERA (Copa de España de rallies de asfalto), lo que valió para llevarse el trofeo.

Alejandro López, “Jandrín”, es la mano derecha de Cachón. “Un copiloto tiene que ser listo y avispado. Si no, estás perdido”. Adrián Pérez está a una prueba de ser campeón de copilotos de Europa. Para hacerlo debe quedar al menos entre los seis primeros con el gallego Javier Pardo. También es el copiloto de Daniel Alonso. “Es la primera vez que pude correr un Europeo y eso aporta mucho”. El penúltimo copiloto de la cita es Andrés Blanco, que corre junto a Ruiloba. “Todo lo que no tiene él, lo tengo yo. Ruiloba es más tranquilo y yo siempre estoy ojo avizor”. Celso Roces, campeón de España de Energías Alternativas, es el copiloto de Hugo Velasco. “Estamos muy contentos con nuestra temporada y nuestra idea es no parar: seguir así”. Y así, sobre ruedas, fue la cita de un curso irrepetible.

José Antonio Suárez, “Cohete” (Pravia, 1990), dice que le dedica su triunfo esta temporada a sus dos familias: “La del automovilismo y la normal”. Corre para el equipo Recalvi, vive de las carreras y pide más apoyos para el deporte del asfalto tras quedar supercampeón de España de rallies. Asegura sin ningún tipo de duda que los rallies son el deporte rey en Asturias, por delante incluso del fútbol.

El avilesino Daniel Alonso (1965), piloto y empresario, cumplió un sueño esta temporada. “Llevaba muchos años con el gusanillo de ganar el Campeonato de Europa. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) siempre puso muchos problemas con varias normas. Lo logramos, y le doy gracias al equipo”, dice Alonso, campeón de Europa de históricos. “En Asturias hay futuro”.

Javier Villa (Colunga, 1987) lleva ya casi 20 años corriendo. “Y no me canso”. El colungués, que regenta una pista de karting en Arriondas, logró este año quedar campeón de España de montaña en categoría II. Villa es miembro de la comisión delegada de la Real Federación Española de Automovilismo. “No me puedo quejar de la vida, pero ahora para mí las carreras son un hobby”.

Óscar Palacio (Langreo, 1979) se metió en el mundo de los coches porque su padre tenía un taller. Ahora él mismo tiene uno y su propio equipo de competición. Además, saca tiempo para correr. Y no lo hace mal. Este curso quedó campeón de España de rallies. “Estoy muy orgulloso”. Palacio asegura que es difícil compaginar velocidad con trabajo, pero que lo logra. Y así seguirá.

Alejandro Cachón (Cangas del Narcea, 1999) es el segundo más joven de la cita. Ruiloba le gana por un año. Cachón comenzó en el automovilismo por su padre, que corría a nivel regional, y ahora corre y a la vez trabaja como mecánico en Alvemaco, que es patrocinador de su equipo. “No tengo problemas para coger los días”, bromea. Cachón quedó este año campeón de la Peugeot Rally Cup.

A Alejandro López (Cornellana, 1992), nadie lo conoce como Alejandro. Es Jandrín. En la temporada del covid corrió 22 pruebas. Es el copiloto de Alejandro Cachón y además de correr se dedica a impartir cursos para copilotos. “Me gusta dar clases y me entusiasma ser copiloto”. Es copiloto por su padre. Con quince años le dijo que para correr debía conocer lo que se sentía estando al lado. “No se equivocó”.

Andrés Blanco (Bimenes, 1997) tomó hace poco una decisión de las que cambian la vida. Trabaja en recambios de la Renault y lo va a dejar para dedicarse solamente a las carreras. “Cuando vas a hacer lo que te gusta no se duda tanto”, dice Blanco, campeón de copilotos de la Copa Suzuki Iberia y fiel escudero de Ruiloba. “Un copiloto tiene que tener muchas características, la principal es la constancia”.

Celso Roces (Valdesoto, 1976) estuvo 17 años en la organización del Rally Princesa y dirigió durante mucho tiempo un programa radiofónico de motor. Es economista. En 2019 realizó una prueba de la categoría Energías Alternativas y este año empezó a correr. Es el copiloto de Hugo Velasco y juntos lograron el campeonato en esta modalidad, cuya velocidad media máxima es 49,9 kilómetros por hora. “Es un gran éxito”.

Cuando Diego Ruiloba (izquierda) nació, José Antonio López-Fombona (derecha) ya tenía 49 años y unos cuantos trofeos. Su imagen es la del contraste. El junior y el senior. Del año 2000 y de 1951. “Fombona es un referente. Un mito”, dice Ruiloba, campeón de la Copa Suzuki Iberia y trabajador de la empresa familiar, aunque está muy centrado en las carreras. Fombona, que es empresario, es campeón de España de montaña en categoría I, está atento a su carrera.

Alberto Iglesias Pin (a la izquierda) y Adrián Pérez, (a la derecha), tienen varias cosas en común. Los dos son copilotos y los dos han corrido con diferentes pilotos esta temporada. Pin, que trabaja en el equipo Recalvi, es el fiel escudero de Cohete y también se ha sentado al lado de Óscar Palacio. Pérez, que es el único copiloto asturiano oficial de una marca, Suzuki, es la mano derecha de Daniel Alonso y también compite con el gallego Javier Pardo.