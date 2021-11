Cuando el kárate es vida: una historia familiar del Bajo Nalón

Dice Joel Díaz Pousada (Pravia, 1982) que para él el kárate es vida. “Si me lo quitas, me quitas un brazo. No entiendo vivir sin kárate”. Y puede ser verdad. Por eso el profesor, que regenta una escuela en Pravia, intenta unir su existencia a las artes marciales. Varios ejemplos.

Le pidió matrimonio a la que hoy es su mujer, Eva Menéndez, en una exhibición que tuvo lugar en Agones. Sus alumnos portaban carteles con frases románticas. Él guardaba un traje bajo el karategi y con lo puesto hincó rodilla en mitad de una gran ovación. “Como para decir que no...”, bromea ahora Menéndez. Eso fue en la pedida. En su boda montó una parecida: sus pupilos le hicieron un pasillo a la salida de la iglesia. Por eso no resulta raro que su hija mayor, Chloe Díaz Menéndez (Pravia, 2014), haya seguido los pasos de su padre. “Me vio más vestido con karategi que con pijama”. Padre e hija forman una curiosa pareja de luchadores, que cuentan su historia en la playa de Aguilar, uno de los lugares emblemáticos del Bajo Nalón, el territorio del profesor. Padre e hija impresionaron al público asistente a la Gala del Deporte asturiano, que en esta edición tuvo lugar en Pravia, con una exhibición en el escenario. “No me dejaron de llamar”, dice Pousada. Ese día el praviano tuvo foco. Pero detrás de las luces está lo que no se ve, una historia común de amor al deporte que surgió por Tono, su padre, que le ponía películas de chinos. No solo eso. “Era albañil y puso en marcha el gimnasio Toni Mallo. En Pravia siempre hubo mucha afición al kárate, pero el epicentro era Agones. Empecé a dar clases para acabar Ingeniería Informática”. Pousada acabó la carrera, pero el problema fueron las salidas laborales. “En todo lo que me ofrecían me pagaban menos que en el kárate, que además era lo que más me gustaba”. El praviano tuvo algún pequeño empleo relacionado con la informática, pero lo que realmente pretendía era transmitir sus conocimientos sobre el kárate. Sus alumnos se federaron a través del Club Toni Mallo, pero en 2011 fundó su club, el Escuela Kárate Joel. Es su gran obra. En la actualidad tiene más de 100 alumnos, aunque antes de la pandemia sobrepasaba los 200. Da clases a niños y también a adultos en Pravia, Cudillero, Castrillón, Muros de Nalón y Soto del Barco. Su alumna más especial es Chloe, su hija, que es campeona de Asturias por equipos en categoría benjamín y nació el 10 de abril de 2014. Al día siguiente empezó el Campeonato de España infantil de kárate en Oviedo, el último Nacional celebrado en la región hasta la fecha. “No fue casualidad”. Chloe dio sus primeros pasos, literalmente, en un campeonato de kárate. “Me gusta por mi padre”, dice con desparpajo. Cuando ganó su primera medalla todavía utilizaba chupete. Ahora ya no. Sigue en el kárate, intenta centrarse en los estudios y también tiene un reto familiar: que su hermano Gael, de 2 años, se suba al carro de las artes marciales. “Cada vez que puede le dice que empiece, pero de momento no tiene las ganas de su hermana”, asegura su padre. Pero todo llegará, porque la historia de los Pousada se explica con cinturón y karategi.