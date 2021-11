Así le fue a los asturianos de Segunda RFEF el domingo: crónicas y puntuaciones

Ceares: Kike (2), Héctor Zuazua (2), Edu García (1), David Blanco (1), Aitor Elena (1), Pelayo (2); Juan Carlos (2), Llerandi (1), Medori (1); Miguel Cuesta (2) y Madeira (2). Cambios: Varo (1) por Edu García, min.46. Orviz (1) por Medori, min.70. Abraham (1) por Miguel Cuesta, min. 70. Óscar (1) por Madeira, min. 70. Marcos (s.c.) por Juan Carlos, min. 78. Arosa: Taboas (2); Fontán (3), Campillo (2), Piay (2), Cotilla (2); Diz (2), Alberto Martín (3), J. Rey (3), Porrúa (3), Nuño (3) y Luismi (3). Cambios: P. García (2) por Campillo, min. 70. Ross (3) por J. Rey, min. 70. Beda (2) por Porrúa, min. 70. Sidibé (s.c.) por Nuño, min. 80. Goles: 1-0, min. 8: Juan Carlos. 1-1, min. 15: Nuño. 1-2, min. 37: Fontán. 1-3, min.63: Luismi. 1-4, min. 72: Nuño. Árbitro: Cueto Fuente (Colegio Cántabro). No mostró tarjetas. La Cruz: Unos 800 espectadores.

Le faltó efectividad. Y contundencia defensiva. El Ceares comenzó ganando, pero terminó cayendo derrotado con claridad (1-4) en La Cruz frente a un Arosa que se mostró más efectivo y demostró que tiene pegada, una cualidad que se le resiste, y mucho esta temporada, al equipo de Pablo Busto y que le está condenando a continuar sumergido en puestos de descenso.

No llegó la reacción del Ceares ayer y, aunque queda todavía mucho por delante, la situación comienza a ser complicada. Muy complicada. Y eso que los locales salieron en tromba, dispuestos a llevarse el partido.

Lo hicieron con ganas y buenos momentos de fútbol. E incluso marcaron gol, rápido. Quizá era lo más difícil. Juan Carlos se elevó de cabeza tras un saque de esquina de Pelayo. Y en las alturas, imponente, marcó el 1-0. Pero la alegría pronto se transformó en disgusto. No perdona la categoría. Se nota el aumento de nivel. Porque los rivales hacen buenas sus situaciones. Y el Arosa cuenta con futbolistas de nivel. Como Luis Nuño, un delantero avilesino que compite para el conjunto gallego y marcó diferencias en La Cruz. Estuvo en todas. Marcó el 1-1. Participó en la mayoría de situaciones de peligro. Y ya en el ocaso del partido hizo un tanto precioso. De esos que aplaudieron hasta los seguidores locales. “Ahora es cuando tenemos que demostrar que somos un equipo”, gritaba desde la banda Pablo Busto una vez que el partido ya estaba cerrado, empeñado como estaba en que su equipo no bajara los brazos en ningún momento. Ni siquiera con el 1-4. El Ceares, siempre, será un equipo luchador, aunque no le llegue, como ayer. Tampoco fueron tantas las diferencias, pero sí se evidenció la sensación de que el Arosa tiene más.

El partido se descompuso tras el 1-2. Ahí, casi, casi, se acabó. Le pesó al Ceares perder la ventaja. Le dolió en lo anímico el verse otra vez a remolque. El gol llegó también en un córner. Fontán, defensa del Arosa, remató solo, puede que apoyado en un jugador local, acción que reclamó el equipo de Pablo Busto.

Protestó también al filo del descanso el Ceares un posible penalti por mano de un futbolista visitante, pero el colegiado cántabro Cueto Fuente miró para otro lado. Ni eso le benefició al club gijonés, gafado. Y a partir de ahí, el encuentro estaba ya demasiado cuesta arriba. Llegó el 1-3, y el 1-4. Tuvo, en cualquier caso, situaciones el Ceares. Pero Miguel Cuesta se topó con Tabooas, gigante. También alguna más el Arosa. Kike, antes, sacó dos manos prodigiosas. Al final, quedó el orgullo del equipo local, y de su afición, incansable, como siempre.

Punto escaso para el Avilés ante el Salamanca (0-0)

Salamanca CF UDS: Salcedo (2); Luis Martínez (2), Espeso (2), Kristian (2), Murua (2); Amaro (1), Telles (1), Diego Benito (1); Seguro (1), Ribeiro (1) y Jairo (1). Cambios: Ibra (1) por David Segura, min. 46. Carrasco (1) por Ibra y Palomares (1) por Amaro, min. 65. Arencibia (1) por Luis Martínez, min. 75. Hugo Díaz (s.c.) por Diego Benito, min. 83. Avilés: Mario de Luis (2); Juanmi Carrión (2), Prendes (2), Gómez (2), Pereira (2); Vidorreta (1), Javi Pérez (1), Cedrick Mabwati (1), Sergio García (1); Natalio (1) y Ródenas (1). Cambios: José Hualde (1) por Sergio García e Iago Díaz (1) por Cedrick, min. 57. Kilian Grant (1) por Vidorreta y Moreno (1) por Pereira, min. 65. Fernando (s.c.) por Javi Pérez, min. 83. Árbitro: Delfa Ramos, extremeño. Expulsó con dos amarillas a Kristian, del Salamanca, en el minuto 55. Amonestó además a los locales Jairo y Martínez y a los visitantes Ródenas, Vidorreta y Grant. El Helmántico: Unos 1.800 espectadores.



Empate sin goles a domicilio para un Avilés que, al igual que le sucediera en Navalcarnero, no supo aprovechar su superioridad numérica. En Madrid la roja llegó apenas iniciado el encuentro y los blanquiazules fallaron oportunidades muy claras para marcar, pero ayer apenas inquietaron al Salamanca UDS, que tras quedarse sin Kristian a los diez minutos de la segunda mitad se concentraron en amarrar el empate a cero.

Antes de que se produjese la expulsión y durante la primera mitad se vio un partido igualado y de pocas ocasiones, pero entretenido y hasta emocionante por la lucha que mostraron ambos. Sin embargo, tras la jugada que lo cambió todo los dos optaron por la precaución. El punto mantiene al Avilés en la segunda plaza, aunque sabe a poco por las circunstancias.

El Avilés aguantó las acometidas locales en la primera parte, defendiéndose con orden. En el reinicio, y con algún cambio entre medias, el partido se cerró mucho más y ya nadie jugó tan alegre ni tranquilo. Todo estaba muy ajustado y nadie quería cometer un fallo, un error que al final cometió el local Kristian, que en el minuto diez veía la segunda amarilla y dejaba a los suyos en inferioridad con todavía mucho tiempo por delante.

La expulsión bien pudo animar el encuentro, pero no fue así. A partir de ese momento, los locales decidieron que lo mejor pasaba por dejar su portería a cero y se dedicaron en cuerpo y alma a que eso sucediera, montando barreras frente a su área y despejando todo lo que les llegaba sin pararse a pensar demasiado. Por su parte, el Avilés no estuvo a la altura del momento y, muy conservador, ni siquiera inquietó a su oponente. Hasta el final del choque, la mayor inquietud mayor en cualquiera de las dos áreas llegó en las pelotas paradas y, curiosamente, la más relevante fue para los charros superada la hora de juego.

El Llanera sabe ganar ante el Bergantiños (1-2)

El Llanera dio la campanada de la jornada tras derrotar al potente y enrrachado Bergantiños, que vuelve a perder tras nueve jornadas. El equipo de José Luis Rodríguez firmó un partido impecable en lo defensivo, especialmente en una primera mitad a remolque, y sorprendió con un gol tempranero en el reinicio que obligó a los gallegos a arriesgar. Así, sin bajar su intensidad defensiva, el necesitado Llanera se puso la careta de equipo ganador y sentenció en el tramo final con un tanto a la contra.

Como era de esperar, el dominio durante todo el primer periodo fue para el equipo local, que comenzó muy fuerte en la presión y acaparando su posesión. No se hicieron esperar los acercamientos gallegos al área de un Llanera que aguantó el envite con aplomo y solvencia, contundente pero con muy pocas faltas y mucha disciplina táctica. No sufrió ningún susto hasta la media hora, cuando recibió un doble remate desde muy cerca que Miguel del Río rechazó por dos veces de manera felina.

Es cierto es que al equipo asturiano le costó un mundo pisar el campo contrario, aunque siempre intentó sacar el balón jugado desde atrás. Romaric estuvo a punto de quedarse solo ante Santi Canedo tras un error grave de Chapu, pero el portero llegó antes por décimas de segundo. No sólo eso, en el 13 Matías por un momento inquietó a la grada de As Eiroas pues tuvo una opción para el disparo, pero tardó y el defensa rechazó con el cuerpo. En el 33, la presión de Matías permitió a Romaric conectar un chut chut fuerte, pero se le fue arriba. En el 40, Matías aguantó la pelota hasta la llegada de Saha, que combinó de primeras con Romaric, al que se le fue otra vez alta.

La segunda parte comenzó diferente, con diez minutos de dominio asturiano. En ese tramo, Matías botaba un córner que Pape remachaba con la cabeza a bocajarro (0-1). El gol despertó al conjunto local, que dejó espacios para lad contrad del Llanera. El técnico local movía su banquillo sin demasiado éxito porque el peligro sólo llegaba a pelota parada. En el 71 la tenía Chapu incorporado al córner. En el 76, David Crespo salvó el empate sobre la línea. Hasta que, en el 80, Omar Sampedro realizaba una gran jugada a la contra para dejar un balón de oro a Martín, que llegando desde segunda línea hizo el segundo. Escobar, en el añadido, redujo la ventaja, pero los puntos se marcharon para Asturias.