El futuro del Telecable

Lucía Sala y Candela Gallo son las dos últimas promesas de la cantera del Telecable Gijón. Ambas debutaron en la OK Liga la pasada jornada ante Las Rozas, con 14 y 15 años respectivamente. Un partido en el que Mili Carrera, internacional argentina y reciente fichaje del club gijonés, marcó su primer gol en la Liga española. Las tres son parte del futuro de un equipo que ha empezado la competición de manera brillante tras ganar al Palau (0-2) y golear a Las Rozas (7-0) en la dos primeras jornadas.

“Empecé a jugar a los 9 años porque mi padre jugaba. Al principio lo hice como jugadora, pero no patinaba muy bien y como quería jugar al poco me pasé a la portería. Ahora soy la portera del equipo infantil y también del sub-17, así como de la selección asturiana”, cuenta Lucía Sala. Un debut con “muchos nervios” ya en el banquillo. “Veía la grada llena y a mis padres y mis amigos arriba. Fue impresionante” reconoce. La falta de una camiseta del primer equipo la hizo debutar con la de Elena Lolo, ahora lesionada, pero a Lucía no le importó: “Desde que me hice portera Elena era mi ídolo y debutar con su camiseta fue lo máximo”. Lucía se enteró que iba a estar en la convocatoria en el entrenamiento del martes 9: “Y ya me tuve que aguantar las ganas de llorar”. Lucía estará con el equipo la próxima jornada en La Coruña.

Por su parte, Candela ya viajó con el equipo a la gira portuguesa de pretemporada, pero no fue hasta el pasado sábado cuando se produjo su debut. “Empecé con cuatro años porque me animó mi padre. Compagino el equipo juvenil con el sub-17”. Aunque ya dispuso de minutos en la gira de pretemporada el debut oficial fue ante Las Rozas: “Estaba muy nerviosa porque aunque íbamos ganando de bastante no quería cometer errores. Al final estuvo bien y estuve a gusto jugando”. Una vez cumplido con el sueño del debut en la máxima categoría, “el objetivo es seguir jugando en la OK Liga y acabar siendo muy buena jugadora”. Candela tiene clara su referencia: “Natasha, que además fue mi entrenadora, y es una gran jugadora”.

Con ellas Mili Carrera, que a sus 20 años ya tiene un importante palmarés en el que destaca la Supercopa ganada precisamente al Telecable Gijón. “Llevo algo más de un mes. Me estoy adaptando poco a poco. Hay diferencia con respecto a Argentina, aquí se juega con más intensidad”, reconoce. Está contenta por el primer gol en la Liga española: “Me estaba costando un poco por los nervios de los primeros partidos. Hay que acostumbrarse”. Mili es consciente de la importancia de la victoria en la cancha del Palau de hace quince días: “Las chicas estaban muy contentas, hay que seguir trabajando para que lleguen más victorias”. La argentina, que también debutó a los 14 años, aconseja a las dos jóvenes debutantes que “se mantengan firmes aunque jueguen contra jugadoras mayores” y que “jueguen como saben y tranquilas”. Mili considera que “entrar en un equipo como el Telecable no es fácil, pero es un buen equipo para debutar”.