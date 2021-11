Joel Álvarez, luchador gijonés: “No me gusta ir de malote, hago mi trabajo: ir a la jaula y terminar con ellos”

–“Los éxitos no me van a cambiar. Soy el de siempre. Voy a seguir como siempre”.

Joel Álvarez (Gijón, 1993) ya es un “Fenómeno” mundial. Después de exhibir músculo tras derrotar por K.O. técnico a Thiago Moisés, su cuarta victoria consecutiva en la UFC, todas, claro, antes de tiempo, vuelve a casa. Agotado. Atrás queda un interminable viaje en avión de regreso tras tocar el cielo en su primera pelea en Estados Unidos. De allí vuela a Madrid, y a las dos le espera una furgoneta que le trae a Gijón. No ha dormido nadie. Ni el “León”, como le conocen sus amigos, ni su entrenador, su inseparable Borja Álvarez. Pero antes de ir a descansar –“estamos agotados”–, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el gimnasio Tíbet. “Joe” habla como pega: directo, contundente. Va al grano. Es claro. Sincero. Llano. Tan natural que sorprende. Muestra una confianza lógica de quién ha sido capaz de sumar cuatro victorias consecutivas en la élite. Pero no es prepotente. Tiene los pies en el suelo. Mezcla seguridad con cautela.

–¿Y ahora? ¿ahora qué es lo siguiente?

–Seguir. Esto no se para aquí, claro. Hay mucho, mucho, trabajo por hacer.

–¿Pero tras cuatro victorias por K.O. de forma consecutiva en la UFC no puede uno sentirse invencible?

–Para nada me siento invencible.¿Y cuál es ahora la meta de Joel? ¿Ir a por el top 15 del peso ligero de la UFC? “El Fenómeno” piensa ahora antes de responder. Reflexiona. Se para. Y ofrece dos explicaciones distintas. Una deportiva.

–¿Mi meta? Llegar cuanto más alto posible el ranking. Pero también rebela que se mueve por otros instintos, esos que le definen como persona. Y deportista.

–Luchamos para entrar en la historia. Luchó para algún día ser recordado.

–Noqueó al brasileño Thiago Moisés por la vía rápida. Apenas le dio opciones. ¿La estrategia era salir tan fuerte?

–La estrategia era terminar. Siempre buscamos terminar. Busco la finalización. La estrategia salió a la perfección. Me salió la pelea que entreno a diario. Fue todo muy natural. Moisés era un buen rival. Es un buen luchador. Pero lo pasamos por encima. La verdad es que las cosas nos están yendo bien. Pero ahora hay que seguir como estamos: tenemos que seguir trabajando igual de bien.

–No sé si el éxito le va a cambiar su carácter.

–¿A mí? ¡Qué va! Yo voy a seguir siendo como siempre. Yo soy el de siempre. Me dan igual las victorias. El carácter va con las personas.

–Tiene fama de “bad boy”. ¿O quizás es cosa del pasado?

–Pero yo no me considero un “bad boy”. ¡No me gusta ir de malote! (risas). Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es ir a la jaula... ¡Y terminar con ellos!

–Pero sigue habiendo cierta discriminación hacia este deporte y los luchadores. Algunos piensan que es de macarras.

–Cada vez menos

–¿Ya no tiene esa sensación?

–Ya no hay ese prejuicio que había. La gente sabe que soy un deportista. Hombre, siempre hay alguien que no sabe muy bien qué haces; que no se entera de la vaina. Y que no sabe que la pelea es un deporte. Pero cada vez menos.

–¿Ha tenido que renunciar a mucho para llegar ahora estar donde está?

–Renuncié a estar de fiesta, a estar de pendoneo... Yo hago lo que me gusta, que es pelear. Y eso mola, ¿eh?