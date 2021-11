El Unicaja Gijón visita al Bera Bera con el liderato en juego

El Unicaja Banco Gijón visita esta tarde (19 horas) la cancha del Bera Bera en un partido en el que los dos equipos se juegan el liderato de la Liga Iberdrola. En las filas donostiarras no ha sentado nada bien la negativa del equipo gijonés a aplazar a enero este encuentro, ya que el sábado el Bera Bera tiene un dificilísimo partido en la European League ante el Ramnicu Valcea de Rumanía en el que deberán remontar una diferencia de seis goles tras su derrota en tierras rumanas en el encuentro de ida (34-28).

El equipo de San Sebastián quería tener toda la semana para preparar este encuentro y solicitó el aplazamiento, pero el gijonés se negó y la Federación Española de Balonmano ratificó la fecha de hoy para la disputa del encuentro. “Ellas velan por sus intereses y yo por los míos”, afirma Cristina Cabeza, entrenadora del equipo gijonés. “Es cierto que el Bera Bera propuso varias fechas, pero nos obligaba a jugar a nosotras hasta cinco partidos en quince días. Y yo no tengo plantilla para hacer eso. Las que juegan en Europa son ellas y si el resto de equipos que juegan en Europa tienen que jugar el miércoles no sé porque ellas no”.

Cabeza da por zanjada la polémica y se centra en el partido. “No creo que se relajen en nuestro partido pensando en el del sábado. Vamos a jugarlo como uno más. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a jugar el último partido antes del parón disputándonos el primer puesto con el Bera Bera? Pero pase lo que pase no va a empañar el inicio de temporada que estamos haciendo”.

El Bera Bera acumula bastante carga de trabajo, ya que la pasada semana jugó otro complicado encuentro ante el Atlético Guardés, tuvo que viajar a Rumanía para jugar la ida de la European League y volver. En total, 7.000 kilómetros y dos partidos muy duros en una semana.

Las gijonesas llegan pletóricas de moral y dispuestas a dar la sorpresa e irse al parón motivado por el Campeonato del Mundo liderando la clasificación. No será nada fácil porque el Bera Bera tiene una plantilla que asusta, aunque perdió a uno de sus baluartes, la portera Renata Lais, ex de La Calzada. El equipo vasco lidera la clasificación con un punto más que las gijonesas, el cedido en la cancha del Porriño en la quinta jornada. Han marcado 36 goles más que las gijonesas (294 por 258), pero han encajado cuatro más (223 por 219). En sus filas figuran jugadoras como la portera Alice Fernández, Cristina Oliveira, Enma Boada, Laura Hernández, Eli Cesáreo, Maitane Etxeberria, María Prieto y Ainhoa Etxeberria.

En estos momentos, Oliveira es la máxima goleadora del equipo. Y Maitane Etxeberria, Eli Cesáreo y Laura Hernández se incorporarán el próximo lunes a la selección española que jugará próximamente el Campeonato del Mundo.

Cristina Cabeza tiene a su disposición a toda la plantilla, a excepción de la extremo Laura Rivas, baja desde hace casi un año y que no acaba de recuperarse, para un partido en el que la defensa será clave, así como no cometer pérdidas ya que el Bera Bera tiene uno de sus fuertes en los contraataques. “Hay que tratar de que ellas no corran si tenemos pérdidas. Nos van a castigar corriendo”. Cristina Cabeza considera que “destacar a alguna jugadora del Bera Bera “es una idiotez porque tiene una plantilla con jugadoras que pueden decidir un partido en cada uno de los puestos”. La entrenadora reitera la filosofía con la que afrontan el partido: “Vamos a hacer nuestro partido, si lo ganamos bien y si no también, entra dentro de la normalidad”.