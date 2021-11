Desenlace cruel para el Nalón: la crónica del partido de Copa

Fumea Lolo Rodríguez: Alrededor de 650 espectadores, más de 250 cántabros. Presenció el partido el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobos y el ex presidente, Maximino Martínez.

La Copa del Rey tuvo un desenlace cruel para el Nalón. El equipo de Olloniego rozó la gesta, pero la lotería de los penaltis fue esquiva con un conjunto que fue de menos a más y mantuvo sus opciones de pasar la eliminatoria hasta el último suspiro. En los lanzamientos desde los once metros, el Nalón metió tres de los cinco, por cuatro el Solares, que al final consiguió el pase a la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se lleva el premio de enfrentarse a un equipo de Primera División. Álex Corzo, Olay y Sergio marcaron los penaltis del Nalón, mientras que Mandi lo envió fuera y el último lanzamiento de Samuel fue detenido por el portero cántabro.

El partido fue muy disputado desde el inicio. El Solares fue mejor en la primera mitad. Los cántabros leyeron mejor el partido. Salieron con más intensidad y además dispusieron de las mejores ocasiones, ante un Nalón al que le costó tener el balón y que cometió muchas imprecisiones en los pases. El Solares no tardó en avisar y en el minuto cinco el portero local Hugo tuvo que despejar a córner un disparo de Viti. Y un minuto después fue Isma el que lo intentó, pero Hugo atrapó el balón sin problemas. Sin embargo, en la siguiente ocasión no falló y Vasco, de cabeza a la salida de un saque de esquina, puso al Solares por delante en el marcador.

El gol aumentó las dudas de un Nalón que en las contadas ocasiones que conseguía acercarse a las inmediaciones del área cántabra no acertaba a elegir bien el último pase. Todas sus opciones ofensivas eran muy fáciles de defender para una defensa rival que solventó todas las tímidas acometidas con solvencia. Los locales tampoco estuvieron acertados en las jugadas de estrategia, ya que forzaron varios saques de esquina y faltas laterales que luego fueron incapaces de rematar. El Solares estaba cómodo con la mínima ventaja y pudo ampliarla al borde del descanso en un remate de Rulo que Hugo despejó con acierto.

La segunda mitad fue diferente. El Nalón dio un paso al frente y el Solares cedió mucho terreno. Los locales comenzaron a ganar metros, eran superiores en las segundas jugadas y además tenían más el balón que un rival que se conformó con su ventaja y no fue el de la primera mitad. Los locales lo aprovecharon. Además, los cambios le dieron aire al equipo en el tramo final. No pasó apuros en defensa, prueba de ello es que el Solares no tiró ni una sola vez entre los tres palos, y además aprovechó su oportunidad para equilibrar el partido. Quedaban dos minutos para el final cuando el central Olay acertó a rematar un saque de esquina, tras una serie de rechaces en el área, y poner un empate que conducía a la prórroga.

En el tiempo extra, con los dos equipos acusando en exceso el esfuerzo físico realizado, la primera ocasión cayó del lado cántabro, en un remate de su capitán Pepo, su mejor jugador, a la que respondió Hugo con una buena parada. Y a dos minutos del final del primer tiempo extra, Olay salvó bajo los palos un remate de cabeza de Prada, tras una fallida salida del portero Hugo, quizás su único error en toda la tarde. En la segunda parte, los dos equipos no arriesgaron. El miedo a perder lo que tenían hizo que los minutos pasaran pensando ya en los lanzamientos desde el punto de penalti, aunque el Nalón fue el que tuvo la última en un remate de Mandi que el portero Luis, que acababa de reemplazar a su compañero Jony.

Así se fue a la lotería de los penaltis, en la que el Nalón se llevó la peor parte. Falló dos lanzamientos que le dejaron fuera de la Copa y sin su sueño de enfrentarse a un equipo de Primera División.