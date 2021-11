La buena causa de Maxi

La sonrisa del fútbol avilesino, el hombre que regala alegría y caramelos, recibe un sentido homenaje. Más de 120 personas se reúnen esta noche en el restaurante La Serrana para brindar por Maximino González Asprón, que aprovecha sus recién cumplidos 80 años para retirarse de todas sus labores organizativas. “Ahora me dedicaré a ver fútbol, a escribir... y a ayudar a la gente en lo que pueda, como siempre”, afirma el popular Maxi.

Nacido en La Rebollada de Onís, la vida de Maxi está profundamente ligada al deporte avilesino. “Solo era un chavalín que quería jugar al fútbol, pero como era muy malo y no quería ser entrenador ni árbitro me metí a organizar”, confiesa, siempre con una sonrisa. Tras participar en el albor de lo que luego sería el Navarro de Valliniello y fundar el Rayo Avilesino en el barrio del Quirinal, el 23 de octubre de 1987 dio inicio la competición que le hizo un imprescindible en la comarca: el torneo de La Amistad, en el que llegaron a participar mil jugadores. Su característica principal era que no había árbitros, los jugadores se arreglaban entre ellos. “Lo principal en el deporte es hacer amigos”, afirma Maxi, orgulloso.

Algunos problemillas ha tenido. Por ejemplo, tuvo que fijar un resultado mínimo de 1-0 en los partidos en los que participaban Amigos contra la droga o el equipo de discapacitados. “Eso fue porque un equipo, del que prefiero no dar su nombre, tenía que meter 28 goles a Amigos contra la Droga para pasar. No tenían ni jugadores, que dos de ellos tenían que regresar a Villabona a las diez de la noche. Y les metieron 30. Pasé mucha vergüenza y me enfadé mucho”, puntualiza Maxi.

Porque las causas benéficas y sociales siempre han tenido un aliado en el vivaz vecino del Quirinal. Empezó llevando a un equipo del torneo de La Amistad a jugar a la prisión de Asturias y luego sacaba al de los presos para jugar una vez al año. Amigos contra la droga, el Secretariado Gitano... cualquier iniciativa por la integración encontraba un hueco en el torneo de La Amistad. La gente vinculada al deporte que enfermaba sabía que podía contar con él.

La eterna sonrisa de Maxi no la borraron ni los palos de la vida. Especialmente duro fue el del fallecimiento hace casi diez años de su mujer, Mary Cruz, cómplice en las aventuras en las que él se embarcaba. La última, unirse a la federación asturiana de fútbol para montar la delegación de Avilés. Ni siquiera ahí encontró enemigos: “Conmigo nadie se portó mal. Cuando no buscas dinero nadie te obliga y estás más a gusto. Yo procuro portarme bien con todo el mundo, mi satisfacción es solucionar problemas”. Ahora cumple la palabra que dio hace tiempo: “Dije que me iría cuando se fuera Maxi Martínez”.