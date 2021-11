Desigual derbi de Plata

El Balonmano Gijón logró la pasada jornada su primer punto de la temporada pero esta tarde (19 horas) tendrá muy complicado seguir sumando. Las gijonesas reciben en La Tejerona al colíder, el Lobas Global Atac Oviedo Balonmano, que lleva ocho victorias y un empate en las nueve jornadas disputadas. La diferencia de potencial entre ambas plantillas es notable, pero en un derbi todo parece igualarse y las gijonesas están dispuestas a plantar cara a su rival.

El conjunto ovetense tiene con diferencia la mejor defensa del grupo, ya que solo ha encajado 165 goles en 9 partidos, lo que hace una media ligeramente superior a los 18. Por contra, el Balonmano Gijón es el segundo que más ha encajado con 275, algo más de 30 por partido. En las filas ovetenses destaca la efectividad de Carmen García-Calvo, con 44 goles, mientras que en las gijonesas su máxima goleadora es Alba González con 33.

Por su parte, en la Primera masculina el

visita la cancha del último clasificado, el Delicias, un equipo que aún no ha estrenado su casillero pero del que el entrenador grupista Chechu Villaldea no se fía en absoluto. Además, como suele estar siendo habitual esta temporada, el equipo gijonés cuenta con numerosas bajas. No estarán Jaime Batalla, máximo goleador la pasada jornada, ni Ángel Paraja y Alexis, tres de los jugadores con más experiencia de la plantilla. Además, Borobio es duda, ya que arrastra molestias físicas. Por contra, Villaldea recupera a Robert y viajará con cinco jugadores del segundo equipo.

“El Delicias aún no ha puntuado pero perdió de uno contra Vetusta, de dos la semana pasada y está haciendo buenos partidos”, advierte Villaldea, que define a su rival como “un equipo con gente joven que han estado en la selección juvenil y tienen dos o tres veteranos que hacen de contrapuntos. Juegan rápido y tienen varias alternativas en defensa”. Por eso será necesario “no perder balones y hacer muchas ayudas en defensa para poder correr, que es como nos gusta jugar”.

El otro club gijonés de Primera, Finetwork Gijón, descansa esta jornada ya que hay un número impar de equipos en el grupo.