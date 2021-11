Experiencia para los Mariners

El Gijón Mariners presentó ayer a su primer refuerzo para la temporada. Se trata del quarterback mexicano Daniel de Juambelz, que llega procedente de Los Pumas y que será pieza importante en el objetivo de los gijoneses de mantenerse en la serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Los Mariners finalmente permanecen en la máxima categoría de este deporte en España, ya que la pandemia ha hecho que algunos clubes renunciaran a ella y la Federación le ofreció una de las plazas vacantes al club gijonés.

Dispuestos a no repetir una temporada como la pasada, los responsables del Gijón Mariners quieren reforzar determinadas posiciones y la de quarterback es una de ellas. Daniel tiene 26 años y ha sido internacional con México. “Supe de Gijón Mariners a través de Pablo Caso, con el que coincidí jugando dos años. Terminé allí y hablando con Pablo le dije que quería jugar fuera de México. Él me explicó el proyecto del Gijón Mariners, me gustó y lo hablamos hasta que llegamos a un acuerdo”, manifiesta el jugador.

Daniel lleva desde principios de noviembre entrenando con el equipo e incluso ha jugado un amistoso en Cantabria: “Veo un equipo comprometido y con muchas ganas. El año pasado fue desastroso, pero este año los veo con muchas ganas de crecer y eso me motiva para ayudarles y que ellos también me ayuden a mí a crecer como persona. Creo que puede ser un buen año para nosotros”.

“Gijón es otro estilo de vida e incluso de comida a la que estoy acostumbrado, es una ciudad muy tranquila, la gente te arropa”, aseguró el jugador que ya conoce el terreno de juego de los Gijón Mariners, Las Mestas, donde Daniel tiene ganas de empezar la competición. Pablo Caso, ex jugador de los Gijón Mariners que dio el salto a la liga mexicana hace varios años, puso a Daniel al corriente de la liga española: “sí, me dio información, creo que es una liga que está creciendo cada año. En México no se oía hablar de la liga española hace seis o siete años, pero ahora sí se la conoce mejor y hay jugadores que ya quieren venir a probar”. Daniel de Juambelz no es el único mexicano en la liga española, “que yo sepa hay otros dos en los Osos de Rivas”, precisamente el primer rival en la liga de los gijoneses.

La intención de Gijón Mariners es incorporar otro refuerzo extranjero antes de comenzar la liga con el fin de apuntalar posiciones esenciales y en las que en estos momentos la plantilla tiene carencias. Una plantilla que prácticamente en su totalidad está formada por jugadores de la cantera a los que les falta experiencia en la máxima categoría, pero cargados de ilusión y dispuestos a plantar cara al resto de rivales.

La serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano dará comienzo el fin de semana del 15 y 16 de enero y estará formada por 10 equipos que han sido divididos en dos grupos. Gijón Mariners tendrá como rivales en el grupo oeste a Las Rozas Black Demons, Fuengirola Potros, Murcia Cobras y Osos Rivas. El grupo este lo forman Badalona Dracs, actuales campeones, junto con Mallorca Voltors, Barberà Rookies, L’Hospitalet Pioners y Zaragoza Hurricanes.