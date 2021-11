A Kevin le puede la sangre: la historia de un hemofílico por seguir jugando al fútbol sala

Kevin Iglesias Gómez nació en Mieres el 17 de noviembre de 1995 con hemofilia, una enfermedad hereditaria que impide que la sangre se coagule con normalidad. Un problema que hasta ahora no le impidió disfrutar de su gran pasión, el fútbol sala. Hasta que el 8 de noviembre, en el reconocimiento previo al comienzo de temporada un médico de la Mutualidad de Futbolistas le negó la expedición de la licencia necesaria para jugar con su equipo, el Racing de Mieres. Iglesias entiende que haya una regulación, pero no que no se atienda al grado de la enfermedad, que en su caso es leve: “Es como matar moscas a cañonazos”.

La hemofilia no impidió que sus padres dejaran a Kevin practicar deporte desde pequeño, ni que entrase con diez años en los alevines del Tucán, un histórico del fútbol sala mierense. Llegó incluso a jugar dos años en el Figaredo infantil de fútbol 11 antes de volver a la cancha pequeña con el Racing de Mieres, su actual equipo. Todas las temporadas cumplía sin problemas el trámite del reconocimiento médico con un impreso en el que declaraba su condición de hemofílico.

“Pero este año, cuando entregué el papel al médico me enseñó un documento en el que decía que la hemofilia es incompatible con los deportes de contacto”, explica Kevin Iglesias, que no se conformó y buscó soluciones para seguir con su pasión desde niño. “Me dijo que si un médico me daba el visto bueno con un certificado me tramitaba la licencia. Pero cuando se lo llevé, firmado por un doctor vinculado al equipo, me dijo que tenía que ser de un hematólogo”.

Y aunque Kevin Iglesias lo intentó, ningún especialista se ha atrevido a dar el paso por escrito por la responsabilidad en que incurriría en caso de alguna lesión grave. “He intentado razonar con ellos, pero me dicen que no pueden dejarme jugar porque en caso de una hemorragia cerebral, ejemplo que siempre me ponen, peligraría seriamente mi salud”, explica Iglesias, que añade con ironía: “Como si para una persona sin hemofilia una hemorragia cerebral fuera como romperse una uña”.

Asegura que en sus 16 años jugando al fútbol sala solo tuvo un susto: “En un partido sufrí una caída de espaldas y tuve un sangrado interno entre el glúteo y el sacro. Se me inflamó mucho la cadera, fui al hospital, me inyectaron el Factor VIII y se acabó la historia”. Tiene, además, prescrito un medicamento que se aplica vía nasal, Octostin, que asegura que solo utiliza una o dos veces al año, cuando recibe algún golpe, por precaución.

Asegura que, en caso de conseguir la licencia, no se plantearía jugar con un casco protector, como el que utilizan algunos futbolistas que en su momento sufrieron conmociones cerebrales, porque “si tengo que poner algo por miedo no me merecería la pena jugar”. Kevin Iglesias insiste en que su enfermedad está diagnosticada como hemofilia A leve: “Es decir, mis niveles de Factor VIII, entre otras cosas, son menores a los de las personas sin esta enfermedad, con una ligera mayor predisposición a sangrados más prolongados”.

La hematóloga Inmaculada Soto, que durante muchos años atendió a Kevin Iglesias, considera que sus colegas de la Mutualidad de Futbolistas actúan correctamente y no entiende por qué no lo hicieron anteriormente. “No es un deporte adecuado para pacientes hemofílicos”, señala Soto, frustrada por no haber logrado convencer a los padres de Kevin, primero, y al propio jugador después, de la necesidad de que dejase el fútbol sala.

“En deportes de contacto como el fútbol las lesiones son muy frecuentes y hay riesgo de problemas a largo plazo, más para un hemofílico”, señaló la hematóloga, que recuerda que las organizaciones médicas distinguen los deportes por tres colores (verde, amarillo y rojo) según su nivel de riesgo y que el fútbol está en el rojo, el máximo.