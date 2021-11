Galán, la asturiana de los banquillos

En Primera División no hay mujeres dirigiendo desde los banquillos de fútbol. Tampoco las hay en Segunda. No existen a día de hoy entrenadoras profesionales en el deporte rey nacional. Lo que no quiere decir que las mujeres no sepan entrenar. Ni que no haya técnicas con una vida detrás en los banquillos. “Ese momento llegará para alguna de nosotras”. Lo dice Ana Cristina Galán, nacida en Lieja (Bélgica) por motivos familiares en 1969 y ligada al fútbol desde que tiene uso de razón. Galán es la entrenadora del equipo del Asunción de Gijón que milita en Segunda infantil. Es de las pocas entrenadoras que hay en el fútbol regional y probablemente sea de las pioneras en el balompié de Asturias.

“Me empezó a gustar el fútbol por mi padre, que jugaba en un equipo que se llamaba el Iberia. Era extremo. Iba a verlo y me gustaba”. Por eso no dudó en empezar a jugar con 14 años en el Cámara de Gijón. Había muy pocos equipos. “Tengo grandes recuerdos, en un mismo conjunto podía haber una jugadora de 14 años o una de 40”. Galán empezó a destacar. Con 18 años fue reclutada por el Racing Principado, de Oviedo. Dos años después la llamó el Oviedo Moderno, el germen del Real Oviedo Femenino. Allí estuvo cinco años. Mientras tanto, estudió Magisterio y Tafad. Hasta que se cansó y probó con el fútbol sala. “Me fichó el San Francisco, un equipo de Santander. Fue una bonita experiencia, muy diferente. Estuve dos años en División de Honor Femenina. El fútbol sala me gusta”. Galán dejó buen recuerdo en Cantabria. Todavía se acuerdan de ella. Allí la llaman Ana y en Asturias Cristina. “Laureano Ruiz, que era entonces el director de la escuela de fútbol de Santander, me llamó el primer día Ana y ya no lo cambió”. Galán jugó dos temporadas al fútbol sala y fue ahí cuando se le despertó el gusanillo de entrenar: empezó a dirigir al mismo equipo donde un año antes había sido jugadora. Pese a ser feliz en Cantabria, regresó a Asturias porque su padre enfermó. Tenía 25 años y entonces empezó una prolífica carrera en los banquillos que sigue en la actualidad con una curiosidad: solo ha dirigido a equipos de Gijón salvo otra experiencia cántabra en la escuela de fútbol municipal de Santander. Su primer puesto fue como técnica escuela de fútbol del Sporting con el femenino. Desde entonces no ha parado. Ha entrenado a alevines, infantiles, cadetes e incluso regionales. Arenal, Cimadevilla, Montevil, la Braña y Atlantic han sido sus equipos. “Me gusta entrenar porque me gusta enseñar. He trabajado de otras cosas, en un supermercado, en una panadería… Pero adoro entrenar. Estoy feliz en la Asunción”, dice. Galán tiene clara su hoja de ruta. “Procuro estar cerca de los padres e interesarme por los críos. Tienen que divertirse, pero sobre todo estudiar”. Asegura la entrenadora que el fútbol regional ha cambiado para bien desde que ella empezase y dice que nunca ha tenido ningún problema por ser mujer. Ahora incluso tiene, bromea, “pimpollos en prácticas”. Habla Rubén Díaz, su ayudante de 20 años en la Asunción. “Galán me entrenó desde que tengo diez años y todo lo que sé de fútbol lo sé por ella. Le gusta mucho tener el balón y le gusta menos el juego directo. No es de echar broncas”, describe Díaz. Galán dice que las mujeres se abren paso en los banquillos poco a poco. Que todo llegará. “Hay muchas con el título de entrenadores”. Ella tiene título, experiencia y sigue con ganas. “Entrenar es un vicio”.