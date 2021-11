Galán confía en contar con Esteban y Rivas ante el Basket Navarra

Al Círculo Gijón le ha venido muy bien el parón liguero debido a los partidos de la selección. Si todo transcurre con normalidad podrá afrontar la siguiente jornada de Liga, en la que recibe al Basket Navarra, con más efectivos que nunca. Las lesiones de Álex Rivas y Álex Esteban les hubiera impedido jugar este fin de semana, pero evolucionan bien y los técnicos confían en poder contar con ambos ante el equipo navarro.

Álex Rivas padece un pinzamiento en la espalda que ya le impidió jugar la pasada jornada en la cancha del Morón, donde en los primeros minutos se lesionó Álex Esteban al sufrir un esguince de tobillo y no pudo volver a jugar. Como no había jornada este fin de semana, Nacho Galán dio unos días de descanso a toda la plantilla, que ayer volvió al trabajo. Esteban realizó ya parte del entrenamiento con normalidad y todo hace indicar que estará totalmente recuperado para el partido del próximo 4 de diciembre. Más dudas ofrece Rivas, que ayer intentó entrenar, pero que apenas pudo hacerlo. No obstante, quedan diez días para el encuentro ante el Basket Navarra, tiempo en el que el técnico espera que su jugador pueda recuperarse.

Además, en la próxima jornada se producirá un debut en las filas del Círculo Gijón, ya que este fin de semana es esperado en Gijón un nuevo jugador, un base, que pueda dar descanso a Anthony Libroia, que ante la falta de recambio está obligado a jugar muchos minutos en cada partido. El club no quiere dar a conocer el nombre del jugador hasta que no estén todos los documentos firmados, pero en teoría jugará frente a los navarros. En los planes del club gijonés está reforzar también el juego interior, otra de las carencias que se han evidenciado hasta el momento, aunque la llegada de un pívot se retrasará aún algunas jornadas.

El Círculo Gijón lleva un balance de tres victorias y cuatro derrotas, pero en su favor está que ya se ha medido a los dos grandes favoritos de su grupo para el ascenso Orense y Alega Cantabria. Recuperar a los dos lesionados y contar con un jugador más para la rotación será importante de cara a las cuatro próximas jornadas en las que los rivales (Basket Navarra, Algeciras, Carbajosa y Clavijo) están todos por detrás suyo. Además, juega tres de esos cuatro encuentros en el Palacio de los Deportes gijonés. Un quinto rival, Zamora, tiene sus mismos puntos.