El infinito Diego analiza al mediático Marc: “Lo que ha hecho dice mucho de sus valores”

Uno parece infinito. El otro no puede ser más mediático. Uno es de Gijón y el otro catalán. Y ambos se cruzaron en las canchas en algún momento de sus dilatadas trayectorias. El infinito es Diego Sánchez; el mediático, Marc Gasol. El regreso del pequeño de los Gasol a las pistas españolas anunciado el jueves –jugará en el Basket Girona, club del que es presidente y propietario, en la LEB Oro, categoría en la que milita el Unicaja Banco Oviedo– no sorprendió a Diego Sánchez, director deportivo y jugador del Gijón Basket. El alero, que sigue en activo con 45 años y cumple su segunda campaña en la dirección del club gijonés y la sexta como jugador, coincidió en las pistas con Marc Gasol en su etapa en la ACB.

Diego Sánchez, que fue uno de los protagonistas del ascenso del Oviedo Baloncesto a la LEB Oro, no tiene dudas al calificar el regreso de Marc Gasol como “un fichaje mediático muy importante para la LEB Oro. Hay que ver en que forma física se encuentra, pero lo que no hay duda es que servirá para reforzar la competición a todos los niveles. La repercusión de contar con un campeón del Mundo y de la NBA hará que la Liga crezca en todos los aspectos”. Diego Sánchez valora el hecho de que “un jugador de su nivel escoja por iniciativa propia un equipo que no es potente deportivamente. Lógicamente, el componente emocional es el que ha tenido prioridad. La competición sacará provecho de ello porque no es normal que un jugador de ese nivel decida jugar en la Liga LEB Oro pudiendo hacerlo en cualquier equipo de superior categoría. Eso dice mucho de sus valores”.

En cuanto a sus enfrentamientos en la ACB, categoría en la que coincidieron dos temporadas, la primera de ellas en la 2005-2006 cuando Gasol militaba en el Barcelona y el gijonés en el Manresa, y la segunda cuando Marc Gasol ya estaba en el Girona, en la 2007-2008, Diego Sánchez recuerda que Gasol era “un jugador muy decisivo, de los mejores de la categoría, muy dominante en el juego en el poste bajo y, sobre todo, muy completo. Se le veía a un nivel superior a los demás, con una lectura del juego por encima de la media y cuando físicamente se puso a un buen nivel demostró su gran potencial”.

En cuanto a sus años en la NBA, Diego Sánchez destaca que “fue un jugador dominante. Lo demuestra al nivel que jugó durante muchos años. Está claro que después de su hermano, Pau, fue el jugador español más importante”.

Sobre su edad – tiene 36 años y el próximo mes de enero cumplirá 37–, el jugador gijonés lo tiene claro. “¡Quién los pillara! Esa edad no es la misma que hace 20 años. Cuando un jugador se cuida, los años son muy relativos. Creo que todavía le quedan bastantes años en el baloncesto”. A Diego Sánchez no le cogió por sorpresa el anuncio de la vuelta de Marc Gasol: “Hacía tiempo que se especulaba con esa posibilidad. Seguirá disfrutando del baloncesto en su casa y con su familia hasta que decida cerrar su brillante carrera”.

Diego Sánchez tiene una dilatada trayectoria en el baloncesto español y a sus 45 años sigue sin pensar en la retirada. “De momento, disfruto con lo que hago. Me gusta entrenar y competir, así es fácil seguir. No pienso en el futuro, solo en el día a día. Seguiré hasta que el cuerpo aguante y cuando no pueda pararé, pero no será nada traumático”. Lo dicho, un infinito. El otro, mediático.