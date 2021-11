Nam nisl libero, feugiat vel lacinia et, imperdiet id ante. Vestibulum et eros ac turpis faucibus rhoncus. Praesent faucibus vulputate odio vitae pretium. Duis arcu erat, lobortis id euismod nec, consectetur nec felis. Integer nec nibh justo, sit amet consequat diam. Maecenas placerat enim ac sem porttitor a laoreet urna iaculis. Duis pretium convallis dui, tincidunt iaculis dui tincidunt a.

Nunc dignissim orci ut orci feugiat ac molestie lacus dictum. Fusce eget suscipit neque. Curabitur at metus odio, vitae varius augue. Aenean ac turpis non purus laoreet dignissim. Quisque ante diam, dictum at malesuada hendrerit, iaculis eu eros. Donec tristique faucibus ultrices. Nulla metus tortor, porta et adipiscing sit amet, lobortis at arcu. Aenean mattis feugiat sem et rhoncus. Ut suscipit porttitor nisl, sit amet hendrerit quam dignissim eget. Sed nibh odio, hendrerit molestie varius id, volutpat vitae sapien. Maecenas euismod luctus lobortis. Cras sit amet nibh nisl, in dictum nisl. Nulla ornare pellentesque condimentum. Fusce at risus felis, ut consectetur purus. Suspendisse congue aliquam nulla nec convallis. Quisque massa lacus, congue in cursus eu, ultricies non nunc. Phasellus id magna purus. Praesent vulputate venenatis nibh, nec blandit sapien laoreet eget.

Donec justo ante, rutrum vel aliquam ac, pharetra at nunc. Duis vehicula pharetra lacinia. Sed et risus tincidunt turpis euismod rhoncus. Etiam sit amet vestibulum ipsum. Curabitur auctor, erat consectetur semper vulputate, sem mi porttitor risus, quis luctus mauris est ut leo. Mauris dignissim enim in velit pharetra suscipit. Ut eu lobortis lacus. Fusce sodales viverra lobortis. Duis bibendum turpis non elit vestibulum dapibus. Donec in

El TSK Roces y el Urraca se repartieron los puntos en Covadonga en un partido muy disputado y que estuvo condicionado por el estado del terreno de juego que acusó las lluvias caídas en los últimos días y en especial durante toda la tarde de ayer

Los locales fueron los primeros que crearon peligro, en el minuto 5, pero Ntutum y Areces no llegaron a un centro de Luciano que se paseó por el área pequeña, en la ocasión más destacada de la primera mitad

En la segunda, el TSK Roces siguió llevando la iniciativa y pudo adelantarse en el marcador en una jugada individual de Ntutum, que se fue de dos contrarios, pero su disparo fue rechazado por un defensa bajo palos. El Urraca respondió y también dispuso de su ocasión en una falta sacada por Sandoval. Al final, justo reparto de puntos en un partido en el que los dos equipos tuvieron presencia ofensiva, pero no estuvieron acertados en el remate.

Partidos suspendidos por el temporal La Federación Asturiana comunicó ayer la suspensión de varios partidos por el temporal de los últimos días. En Preferente está confirmado el aplazamiento del Barcia-Racing de La Guía, que se jugará el miércoles 8 de diciembre, a las 15.45 horas. En Primera Regional están aplazados el Independiente-Quintueles y el Juvencia-Universidad de Oviedo, que se jugarán ambos el miércoles 8 de diciembre, a las 15.45 horas. También están aplazados varios partidos del fútbol base.