Goles con acento “yankee”: los dos asturianos que triunfan en el fútbol universitario americano

Se formaron en las canteras de Sporting y Oviedo y cruzaron el Atlántico en busca de nuevos retos deportivos y profesionales en Estados Unidos. Íñigo Villaldea Eraña, gijonés de 20 años e hijo del campeón de Asobal Chechu Villaldea y nieto del exrojiblanco Juan Eraña, y Juancho Fernández García-Barrero, carbayón de 23 años, nieto del exoviedista Falín y sobrino del también azul García-Barrero, acaban de ser elegidos en el once ideal de la temporada de sus respectivas conferencias de la Liga universitaria de fútbol. Los dos tienen pensado alargar su estancia en territorio americano: “Aquí el fútbol es más físico, pero es una gran oportunidad de jugar a buen nivel y seguir estudiando”, afirman.

Íñigo es centrocampista en el San Diego State University, donde estudia Ciencias Sociales. “Ha sido una temporada un poco irregular para nosotros, pero positiva teniendo en cuenta que en la anterior sólo se ganó un partido”, detalla. Tras siete años en la cantera del Sporting, el último de ellos cedido al Roces, el gijonés probó en Tercera con el Industrial y decidió cruzar el charco para crecer en lo personal. Es ahora referencia en su equipo. “Quería vivir una nueva experiencia y probar algo distinto a lo que llevaba toda la vida acostumbrado”, explica. Allí ha terminado la temporada para ellos, ya preparan la siguiente. Seguirá en el mismo equipo. “Mi sueño es vivir del fútbol, pero si no sale acabaré la carrera y me centraré en buscar trabajo”, añade Íñigo.

Juancho vive un año de dulce. Su equipo, el Universidad de Tampa, terminó primero en la Liga y segundo en el torneo de la conferencia, una especie de play-off entre los mejores. Ahora disputa la fase regional, que de ganarla permitiría optar al título nacional. Él es el “10”, la figura. “Todo empezó sin yo saberlo. Me grabaron jugando un partido de juveniles y ese vídeo acabó en Estados Unidos. Me encanta viajar, mezclarme con gente de otras culturas y tuve la suerte de tener la oferta de una universidad de mucho prestigio aquí”, señala quien fuera canterano del Oviedo seis campañas. “Me veo volviendo a España, pero de momento esperaré a ver si puedo seguir aquí jugando al fútbol mientras termino el máster”, comenta tras licenciarse en Estados Unidos en Economía Internacional y Administración de Empresas.

La vida de los dos cambió gracias a una beca gestionada por la empresa asturiana Bematch. Ambos siguen de cerca a sus otros equipos, los de su vida. “Aunque la diferencia horaria es importante, sigo todos los partidos que puedo. El Sporting está teniendo altibajos, pero tengo confianza plena en que más pronto que tarde se revertirá la situación”, comenta Íñigo. “Yo hasta me he levantado a las 6 de la mañana para ver al Oviedo. A mí me gusta atacar más que a Ziganda, pero hay que reconocer que ha hecho un bloque sólido y ahora defensivamente se ha mejorado mucho. El problema está en que necesitamos más gol”, dice Juancho, buen amigo de Jimmy y también de jugadores del Sporting como Manu García, Nacho Méndez y Pedro Díaz. Mientras en Asturias unos pelean por subir a Primera, ellos seguirán haciendo patria en Estados Unidos a través de los estudios y el fútbol.