El Llanera reta en Ganzábal al Mallorca

El gol de Javi Sánchez, a falta de cinco minutos para el final, permitirá al Llanera, por segunda temporada consecutiva, medirse con un equipo de Primera División en la Copa del Rey. “Queríamos al Sevilla, al Valencia o a la Real, pero ahora ya solo pensamos en eliminar al Mallorca”, razonaba ayer el presidente del club, Miguel López Cedrón, tras el sorteo que traerá al club balear a Ganzábal el 14, 15 o 16 de diciembre. “Tendrá que salirnos el mejor día de nuestra vida y a ellos muy mal, pero lo vamos a intentar”, matizó Javi Sánchez, que ayer saboreaba el éxito.

“Siempre nos acordaremos de este gol”, reconocía ayer Javi Sánchez, un artillero de 34 años acostumbrado a decidir partidos, pero pocos tan importantes como el del jueves, en la eliminatoria frente al UD Logroñés. El delantero ovetense, que pasó por numerosos equipos tras empezar su formación en los alevines e infantiles de El Requexón, espera tener también su oportunidad ante el Mallorca, aunque advierte: “Firmo no jugar ni un minuto y pasar a la siguiente ronda”.

Eso es también lo que espera Miguel López Cedrón, que quedó muy satisfecho por la experiencia de Ganzábal, al margen del éxito deportivo: “Hubo muy buen ambiente y el apoyo de la gente fue importante para pasar la eliminatoria. Esperamos que se repita contra el Mallorca porque mantendremos los precios populares para nuestros socios y los del Langreo, entre diez y quince euros como mucho. Nos la jugamos a pasar, por eso elegimos Ganzábal en vez del Tartiere”.

Sobre el césped artificial del campo langreano, semejante al del Pepe Quimarán, el Llanera espera competir mejor que la pasada temporada frente al Celta en el Carlos Tartiere. En todo caso, López Cedrón y Javi Sánchez coinciden en que el triunfo frente al Logroñés vendrá muy bien de cara a remontar en la Segunda RFEF. “Esto nos va a dar confianza porque en la Liga no estamos jugando mal, pero como no llegan los resultados solo nos falta creer”, apunta el presidente. Y el delantero remacha: “En todas las temporadas hay momentos de todo tipo, y a nosotros todavía no nos ha llegado el bueno”.

Javi Sánchez quiere empezar a aportar goles también en Liga, pero lo que no olvidará es el momento clave que permite al Llanera seguir viviendo un sueño: “Fue una jugada que teníamos ensayada, para que Martín rematara desde el borde del área. Como no pudo, ya intuí que me iba a buscar en el segundo palo. Intenté aguantar para no meterme en fuera de juego, me llegó muy bien y marqué”.