El Telecable Gijón visita a un Voltregà en horas bajas

El Telecable Gijón visita la cancha del Voltregà (19 horas) en un partido entre los dos clubes más laureados del hockey patines femenino español. Fernando Sierra recupera a Natasha Lee, que fue baja ante Vilanova la pasada jornada. El Voltregà está en una etapa de transición y no parece el equipo potente de pasadas temporadas; de hecho, hasta el momento solo ha ganado un partido en la competición y transita en la zona baja, algo inusual para ellas. No obstante, Sierra no se fía y sabe que los partidos entre los dos equipos suelen ser reñidos, y mucho más si las catalanas juegan en su cancha. El objetivo para el Telecable Gijón no es otro que la victoria, informa J. J.