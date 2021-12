Dulce resaca de Copa del Rey para el Ceares: victoria ante el Salamanca tras seis jornadas sin sumar

La Cruz recibió entre aplausos a los héroes de la Copa, aclamados por su gran papel pese a la eliminación. En un inicio con recuerdo a los trabajadores del metal de Cádiz, el balón echó a rodar poniendo en juego otros tres puntos vitales para no perder el tren de la permanencia. Echar a rodar es mucho decir. Lluvia y mucho barro. Escenario perfecto para que el Ceares sacara partido al balón parado. Al cuarto de hora lo hizo. Saque de esquina sobre el costado derecho del ataque local, Zuazua la pone al área y Aitor Elena, tremendamente cómodo, engatilla de volea para poner el primero. Inmejorable inicio para volver al camino de la victoria. Si se había jugado poco, a partir de ahí, menos. El agua y el paso de los minutos hicieron el terreno de juego cada vez más impracticable y las soluciones pasaban por segundas jugadas tras probar, una y otra vez, balones en largo. Así se acercó en un par de ocasiones el Salamanca, pero sin la claridad suficiente para apurar a Kike, blindado por una defensa impecable.

Con el único relevo de Amaro por Liam en el bando visitante, la segunda mitad invitó a más de lo mismo siendo el Ceares el primero en buscar portería. Otro saque de esquina dio paso a una volea, en esta ocasión de Orviz, yéndose por encima del larguero. Se le complicó el partido al Ceares con la expulsión de Noe Fernández. Dejó la pierna arriba en una disputa con Kristian y le costó la roja directa. Esperanza para los visitantes, mosqueo para los locales, al entenderla excesiva. Entraron Medori y Llerandi para relevar a los dos de arriba: Óscar y Cuesta y dar oxígeno a un Ceares cada vez más acorralado. Llerandi reclamó un penalti nada más entrar al caer ante Luis Martínez. Mandó seguir el gallego Alcalá Rey.

Tocaron minutos de sufrimiento para un Ceares que celebró cada córner como si fuera un gol y pidió otro penalti tras manotazo de Telles a Cueto, cuya salida fue un chute de energía tremendo. Enfado de la grada local ante la decisión del árbitro de dejar seguir. Tremendo el chichón de Cueto en el rostro por el golpetazo que le asestó el adversario. Tuvo el empate el Salamanca con el tiempo cumplido, en un balón que se paseó ante la portería de Kike y no llegó a cazar Jairo. Fue la mejor para los visitantes. El ansia charra se llevó por delante a Kike por dos veces, recibiendo en una de ellas una fea entrada en el muslo sin castigo y con entrada de la asistencia, alargando un descuento que se fue hasta el 97 sin dejar noticias en el marcador.

LOS DATOS

PABLO BUSTO, FELIZ

"Tengo que darle la enhorabuena a mi equipo. Después del esfuerzo del martes, meterse en un campo así (embarrado) ante un rival que es un equipazo... Entendimos muy bien el partido. Les hicimos correr y ganamos disputas. Aprovechamos nuestro momento, los primeros quince minutos, para adelantarnos en el marcador y luego nos tocó defender. Competimos y lo hicimos a la perfección", subrayó Pablo Busto, entrenador del Ceares, tras el partido.

"Quitando el traspiés de Palencia, estábamos compitiendo a buen nivel. Mantuvimos el nivel de Copa y se dio continuidad al trabajo defensivo. Ojalá esto sea un punto de inflexión y este triunfo nos dé confianza. Somos el Ceares, el último equipo de la categoría, y tenemos que salir siempre con esta intensidad", continuó el técnico.

Por último, se mostró crítico con los últimos arbitrajes. "Hacer este partido con un menos es muy difícil. Se hizo un partido descomunal. Kike tuvo plantillazo en el muslo que no pitó nada. Juan Cueto casi acaba con las narices rotas, como nos pasó en Langreo con Abraham, en un penalti como una casa. No me gusta hablar, pero ya está bien. No podemos quedarnos con una roja por un balón dividido. No pedimos nada, pero siempre cae del mismo lado", concluyó Pablo Busto.