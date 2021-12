Así empieza la 16ª jornada en la Tercera asturiana: El líder flojea

Vetusta: Berto Hórreo (1); Marc Alegre (1), Javi Moreno (1), René Pérez (1), Oski (1), Yayo (2), Joselu Guerra (1), Eloy Ordóñez (1), Chus Ruiz (1), Álex Cardero (1) y Javi Cueto (1).

Cambios:Pablo Ménendez (1) por Marc Alegre y David Iglesias (1) por Eloy Ordóñez, min. 67. Álvaro Pedregal (1) por Joselu Guerra, min. 70. Lucas Laso (s. c.) por Oski y Viti (s. c.) por Chus Ruiz, min. 79.

L’Entregu: Alberto Benito (2); Dani (1), Fran Martín (2), El Miloud (3), Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (2), Borja Prieto (2), Juan Menéndez (2), Manu Casariego (1), Juan Steven (1) y Diego García (1).

Cambios: Leyder (1) por Juan Menéndez, min. 70. Ricki Vaca (1) por Diego García, min. 77. Álvaro Coto (s. c.) por Juan Steven, min. 90+2.

Goles: 1-0, min. 40:Javi Cueto. 1-1, min. 44:El Miloud. 1-2, min. 66: El Miloud.

Árbitro: Rivas Nosti, de la delegación de Gijón. Amonestó a los jugadores locales René Pérez y Eloy Ordóñez;y a Juan Steven por L’Entregu.

El Requexón: Unos 250 espectadores en las gradas.

En dos jornadas consecutivas, con otras tantas derrotas, el Vetusta ve menguada la amplia ventaja que tenía sobre el segundo clasificado, en beneficio sobre todo de su rival de ayer, L’Entregu, que se sitúa a tres puntos del filial oviedista. Además, el equipo de Jaime Álvarez dio una pobre impresión tanto en ataque como en defensa, sobre todo en jugadas a balón parado.

Fue una primera parte anodina, en la que solo merecen citarse algunas aproximaciones por parte de Chus Ruiz y de Javi Cueto. Pero del aburrimiento se pasó a los goles en los cinco últimos minutos. Se adelantaron los locales con un tanto de Javi Cueto, que aprovechó un buen pase de Chus Ruiz a la espalda de la defensa para superar al guardameta entreguín. Emergió la figura de El Miloud, que empató en un lanzamiento de falta de Borja Prieto, al beneficiarse de un despeje fallido de la zaga azul.

Tras el descanso, poco que reseñar. El partido estaba muy abierto, pero sin peligro para ninguna de las dos porterías. Pero mediada la segunda parte volvió a erigirse como protagonista Borja Prieto, en un córner que cabeceó El Miloud libre de marcaje, sentenciando el partido para L’Entregu.

Vuelco en Les Caleyes Lealtad: Javi Porrón (1); Miguel (1), Agus Porto (2), Marcos Blanco (2), Adrián Llano (3), Álvaro Viña (2), Edu Font (1), José Luis (1), René Montoto (2), Meana (2) y Colo (1). Cambios: Zucu (2) por Edu Font, min. 43. Rafa Felgueroso (2) por José Luis, min. 62. Ballina (2) por René Montoto, min. 62. Mikel Busto (s. c.) por Álvaro Viña, min. 90. Praviano: Raúl Paulino (2); Chechu (2), Momparler (2), Álex Campuzano (1), Zapico (2), Ito (1), Cayarga (2), Trelles (1), Joaquín (1), Pablo Santos (1) y Mario (2). Cambios: Quero (1) por Pablo Santos, min. 46. Guille Méndez (1) por Joaquín, min. 68. Samu (1) por Ito, min. 71. Damián (s. c.) por Cayarga, min. 81. Goles: 0-1, min. 22: Colo, en propia puerta. 0-2, min. 54: Zapico. 1-2, min. 61: Adrián Llano. 2-2, min. 87: Adrián Llano. 3-2, min. 89: Meana. Árbitro: Villa Martín, delegación de Oviedo. Amonestó, por el Lealtad, a Miguel, Colo, Zucu y Fueyo (en el banquillo);y por el Praviano, a Mario. Les Caleyes: Unos 150 espectadores. Por empuje, el Lealtad acabó llevándose un partido igualado y condicionado por el mal estado del terreno de juego. Pese a lo abultado del marcador, no hubo muchas ocasiones y los goles llegaron en su mayoría en concesiones defensivas. El Praviano se adelantó sin hacer grandes méritos y el Lealtad se repuso en parte gracias a los cambios realizados por Clemente. Adrián Llano fue clave para abprovechar dos jugadas a balón parado y Meana culminó la remontada al adelantarse a Paulino.

El Caudal salva un punto

Urraca: Jandro (2), Blin (3), Luis Enrique (2), Fonso (2), Jorge (3), Antón (2), Nacho (2), Sando (2), Álvaro García (s. c.), Expósito (2), Borty (3).

Cambios: Fonseca (2) por Álvaro García, min. 7. Dani (1) por Luis Enrique, min. 72. Javi Alonso (2) por Antón, min. 78.

Caudal: Gorka (1), Damián (2), Omar (2), Álvaro Pozo (1), Borja (2), Kang (3), Robert (3), Pedrayes (3), Oliveros (2), Juan (2), Félix (1).

Cambios: Hevia (2) por Félix, min. 46. Laserna (1) por Juan, min. 46. Cristian (1) por Álvaro Pozo, min. 77. Fernández (1) por Kang, min. 85.

Goles: 1-0, min. 43: Jorge. 1-1, min. 62: Expósito (p.p.).

Árbitro: Saélices Puga (Gijón). Amonestó a los locales Expósito y y Fonso y a los visitantes Félix y Laserna.

La Codrredoria: Unos 130 espectadores.

Partido muy disputado entre Urraca y Caudal, un duelo con alternativas, que finalizó con empate a un tanto gracias a una acción afortunada a favor del Caudal en la segunda mitad.

Los primeros 20 minutos fueron de los visitantes, pero a partir de entonces se estiró el Urraca que justo antes del descanso, ya para entonces dominaba, obtuvo el premio. Fue en un disparo desde la frontal de Jorge que sorprendió a Gorka con el bote para acabar en la red.

Rueda introdujo dos cambios en el descanso y el Caudal intentó mejorar. El empate llegaría a los 62 minutos en una acción de fortuna. Robert chutó desde la frontal, Jandro detuvo y Expósito, en su intento por despejar el peligro, alojó el balón en su propia meta.

El gol hizo reaccionar al Urraca, que buscó el segundo. Y lo logró, gracias a Borty, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. La última fue del Caudal en una falta desde la frontal que Jandro detuvo sin problemas, para cerrar un duelo de alternativas con reparto de puntos entre los dos contendientes.

El Navarro amplía su buena racha con una victoria frente al Llanes Navarro: Marcilla (2); David (2), Adri (3), Santa (2), Santi (3), Miguel (3), Jonás (2), Bertín (2), Mulero (3), Fredo (2) e Isra Villoria (2). Cambios: San Eloy (2) por Fredo, min. 65. Avendaño (2) por Jonás, min. 77. Llanes: Gabri (2); Genaro (1), Yefrei (2), Álvaro Mier (1), Richi (2), Laine (2), Julián (2), Gael (1), Alberto (1), Cristofer (2) y Adri Díaz (2). Cambios: Álvaro García (2) por Adri Díaz, min. 67. Arturín (1) por Gael, min. 74. Pablo Álvarez (1) por Laine, min. 74. Laria (s. c.)por Genaro, min. 85. El gol: 1-0, min. 62: Mulero. Árbitro: Gutiérrez Sánchez, delegación de Oviedo. No mostró tarjetas. Tabiella: Unos 100 espectadores. El Navarro amplió su buena racha, con siete de los últimos nueve puntos en disputa, al derrotar al potente Llanes gracias a un gol de Mulero. El delantero local pudo evitar la incertidumbre del resultado en los últimos minutos, ya que dispuso de un penalti que paró el guardameta Gabri. Con este resultado, el equipo llanisco pierde una buena oportunidad de acercarse al liderato. La primera media hora fue del Navarro, que salió con más ímpetu y se impuso casi siempre en las segundas jugadas. Como consecuencia de ese dominio, en el minuto 15 llegó un disparo de Bertín desde la frontal del área que se marchó cerca de la escuadra de la portería de Gabri. El Llanes replicó al filo del descanso, cuando Alberto se plantó solo ante Marcilla, pero el guardameta local mandó a córner. La segunda parte estuvo condicionada por el estado del terreno de juego, que se fue embarrando. El Llanes había conseguido llevar el control del partido y cuando mejor estaba sufrió el gol del Navarro. Fue tras un centro de Santi desde la banda izquierda, peinado en el primer palo por Fredo; el balón llegó a Mulero y, tras quebrar a su marcador con un regate, superó a Gabri por abajo. A partir de ahí, el Navarro se defendió muy bien, sin pasar apenas apuros. Además, el equipo local pudo ampliar su ventaja en el minuto 76, cuando el árbitro decretó penalti tras un barullo en el área. Lo lanzó Mulero, pero Gabri se hizo con el balón. Pasado el susto, el Llanes apretó con todo en el último cuarto de hora, pero el Navarro no concedió ocasiones. El Llanes lo intentó sobre todo a balón parado hasta el último minuto.

Un golazo de Somolinos da el triunfo al Sporting B

Mosconia: Sergio Delgado (2), Julen (2), Vega (1), Secades (1), Fuentes (1), Jony (1), Pastur (1), Cali (2), Miguel Fernández (1), Vicente (1) y Rubén (2).

Cambios: Alberto (1) por Jony, min. 70. Gabri Ajuchi (1) por Vicente, min. 70. Álvaro (s. c.) por Fuentes, min. 81. Mazo (s. c.) por Miguel Fernández, min. 89.

Sporting B: Javi Izquierdo (2), Enol Coto (1), Diego Sánchez (1), David (1), Somolinos (3), Pelayo (1), Mecerreyes (1), Manu Pozo (2), Lucas Suárez (2), Álex Oyón (1) y Santamaría (1).

Cambios: Tejón (1) por Lucas Suárez, min. 38. Trabanco (1) por Manu Pozo, min. 75. Nacho Martín (s. c.) por Pelayo, min. 80. Boza (s. c.) por Álex Oyón, min. 80.

Goles: 0-1, min. 84: Somolinos.

Árbitro: Pérez Albuerne, delegación de Oviedo. Expulsó a Enol Coto (min. 74). Amonestó a los locales Vega, Julen, Cali, Ajuchi y Mazo; y a los visitantes Oyón, Santamaría y Mecerreyes.

Marqués de la Vega de Anzo: Unos cien espectadores

Un golazo de Somolinos decidió en favor del Sporting B cuando jugaba en inferioridad numérica por la expulsión de Enol Coto. El defensa rojiblanco vio la roja por pedir airadamente un penalti. Además, el filial rojiblanco sufrió en la primera parte la lesión de Lucas Suárez, aunque los tres puntos le dan un respiro tras una mala racha de resultados, mientras que el Mosconia agrava su situación.

Aunque el Sporting B llevó el peso del partido, el Mosconia también tuvo su oportunidad en un remate de Secades al que replicó Javi Izquierdo. Respondió antes del descanso Manu Pozo, pero Sergio Delgado le ganó la partida. El portero local también evitó el 0-1 ante Tejón y minutos después (74) el Sporting B pidió un penalti sobre Álex Oyón, tras lo que vio la tarjeta roja Enol Coto. Pese a la inferioridad numérica, el filial rojiblanco siguió buscando la victoria, que llegó tras una recuperación de Somolinos, que cruzó la medular y vio adelantado a Sergio Delgado, al que batió desde lejos con una vaselina perfecta.

Emoción hasta el final y reparto de puntos en El Sotón Lenense: Iván Torres (1); Julio (1), Charly (2), Pedro Cejudo (3), Campillo (1), Madou (1), Jorge Fidalgo (1), Luismi (2), Pablo Sánchez (2),Pibe (1) y Berto Arias (3). Cambios: Jairo (1) por Madou, min. 67. Álvaro (s. c.) por Pibe, min. 84. Abel (s. c.)por Jorge Fidalgo, min. 84. Covadonga: Caserta (2); Pablo Naredo (1), Castiello (2), Aitor Ferreiro (2), Carlos Figar (1), Mati (1), David González (1), Pablo Tineo (2), Robert (2), Omar (s. c.) y José Santullano (2). Cambios: Javi Álvarez (1) por Omar, min. 20. Clovis (1) por Pablo Tineo, min. 66. Dani (1) por Robert, min. 66. Álex Padrón (2) por José Santullano, min. 66. Goles: 1-0, min. 23:Pedro Cejudo. 1-1, min. 43:Pablo Tineo, de penalti. 2-1, min. 63: Berto Arias. 2-2, min. 89: Álex Padrón. Árbitro: Quirós Pérez, delegación de Gijón. Amonestó, por el Lenense, a Pibe y Álvaro;y por el Covadonga, a Aitor Ferreiro y Dani. El Sotón: Unos 150 espectadores. El Lenense y el Covadonga acabaron firmando un empate tras un partido entretenido, con muchas alternativas y emoción hasta el final. El punto mantiene a los locales en la zona alta de la tabla, mientras que el Cova no consigue engancharse a los puestos con premio. El partido comenzó con los dos equipos intentando mantener la portería a cero, hasta que en el minuto 23 se adelantó el Lenense por medio de Pedro Cejudo, tras gran testarazo en un saque de esquina lanzado por Luismi. El Covadonga pasó a dominar hasta que llegó el empate, en un penalti transformado por Pablo Tineo. En la segunda parte salió mejor el Lenense y volvió a ponerse por delante en el marcador por medio de Berto Arias, con un gran disparo con la derecha. Los locales crearon alguna ocasión más, pero en la recta final notaron el cansancio y el Covadonga pasó a dominar en el último cuarto de hora. Hasta que llegó el empate por medio de Álex Padrón, al aprovecharse de un rechace de Iván Torres.

Fuerzas igualadas en Santa Cruz

Gijón Industrial: Dani Lastra (2); Gelu (1), Víctor (1), Diego (1), Ricki Menéndez (2), Borja (1), Baba (2), Ricki Navarro (1), Naya (1), Ofón (1) y David Ruiz (2).

Cambios:Juan Pablo (1) por Naya, min. 46. Chopa (2) por David Ruiz, min. 67.

TSK Roces: Nico (2), Yoel (1), Reyero (1), Mario (1), Ferre (1), Edu (1), Luciano (1), Areces (1), Rubio (2), Guille (1) y Ntutum (2).

Cambios:Javi (1) por Edu, min. 46. Gonzalo (1) por Ntutum, min. 63. Menen (1) por Mario, min. 67. Chris (s. c.) por Areces y Trovato (s. c.) por Rubio, min. 78.

Goles: 0-1, min. 15: Guille. 1-1, min. 73: Chopa.

Árbitro: González Cueto, delegación de Avilés. Expulsó a Luciano, del TSK Roces, por doble amonestación (min. 61). Tarjetas, por el Gijón Industrial, a Baba, Ricky Menéndez y Víctor;y por el TSK Roces, a Ferre y Areces.

Santa Cruz: Unos 300 espectadores.

El duelo de rivalidad local acabó en empate tras dos partes muy diferenciadas. A un primer tiempo con dominio del TSK Roces en el juego y en el marcador, gracias al 0-1 logrado por Guille en el lanzamiento de una falta, respondió tras el descanso el Gijón Industrial, que empujó hasta lograr el empate cuando su rival ya jugaba en inferioridad numérica.

Salió algo dormido el Industrial, lo que fue aprovechado por el Roces para ganar la mayoría de las disputas y ponerse por delante, además de obligar a Dani Lastra a intervenir con acierto. Cambiaron las cosas tras el descanso y el Indus apretó en campo contrario, sobre todo después de que Luciano viera la segunda tarjeta amarilla.

La última media hora fue de acoso local, con el Roces defendiendo en su área. El dominio solo se tradujo en el gol gol del empate, que llegó tras un barullo en el área que culminó con un rebote afortunado de Chopa.