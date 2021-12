El Lanera sigue de fiesta

Llanera: Miguel del Río (2); Crespo (2), Otía (2), Marcos Arango (3), Mundaka (2);_Celes (2), Espinar (2), Omar Sampedro (3), Guille Thompson (2), Saha (2) y Javi Sánchez (2). Cambios: Viti (2) por Otía, min. 62. Matías (2) por Guille Thompson, min. 67. Romaric (2) por Saha, min. 67. Pape (s. c.) por Celes, min. 78. Palencia Cristo Atlético: Guille (1); Erik (2), Abel (2), Josua (2), Celles (2), Diego (2), Javi Bueno (2), Adri (3), Gallego (2), Frodo (3) y Rafa (2). Cambios: Álvaro (1) por Josua, min. 67. Edu (1) por Erik, min. 67. Iker (1) por Rafa, min. 67. Morante (s. c.)_por Javi Bueno, min. 89. Goles: 0-1, min. 19: Frodo. 1-1, min. 25: Marcos Arango. 1-2, min. 79:_Adri. 2-2, min. 84:_Viti. 3-2, min. 86: Romaric. Árbitro: Crespo Puente (Comité Cántabro). Tarjetas, por el Llanera, a Celes, Espinar, Pape y Romaric; y por el Palencia, a Abel. Estadio Pepe Quimarán: Unos 200 espectadores.

El Llanera cerró su semana fantástica con una victoria clave en la Liga, tras lograr el jueves su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey. El técnico llanerense, José Luis Rodríguez, advertía en la previa de que había llegado el momento de ganar en casa y sus jugadores le respondieron. Fue, además, con una remontada en los últimos minutos, cuando peor estaban las cosas. Los goles de Viti y Romaric dieron la primera victoria al Llanera en el Pepe Quimarán y suponen un balón de oxígeno para acercarse a la zona de salvación.

El partido no empezó bien para el Llanera. Como viene siendo habitual esta temporada en casa, apenas se le vio durante los primeros veinte minutos. El Palencia arrancó mejor y estuvo a punto de adelantarse con un remate de Diego que rechazó Miguel del Río y otro de Frodo que salvó sobre la línea Mundaka. Aunque Guille Thompson también obligó a intervenir al portero visitante, el dominio del Palencia acabó reflejándose en el marcador, al aprovechar Frodo un desajuste defensivo del Llanera.

Curiosamente, el 0-1 despertó a los hombres de José Luis Rodríguez. Y no tardó en llegar el empate al cabecear Marcos Arango un saque de esquina botado por Omar Sampedro. Hasta el descanso, las oportunidades siguieron siendo de los locales, dos de ellas por medio de Guille Thompson y una última de Omar Sampedro, siempre replicadas por el guardameta Guille.

La segunda parte estuvo condicionada por el empeoramiento del estado del terreno por la tromba de agua caída. Los dos equipos recurrieron al juego directo, con un gran desgaste físico. El entrenador local realizó un reajuste táctico, pasando a Marcos Arango a ocupar el centro del ataque, acompañado por Romaric. El plan sufrió un duro revés en el minuto 79, cuando Adri logró el 1-2 en el lanzamiento de una falta directa que se coló en la portería de Miguel del Río tras pegar en el poste.

Cuando peor estaban las cosas, un arrebato del Llanera dio la vuelta al marcador. Primero Viti estableció el 2-2, Viti con una estupenda volea y solo dos minutos después funcionó el tándem ofensivo llanerense: Marcos Arango la deja para la llegada de Romaric, que marca con la pierna derecha. Tras la emoción de los minutos de añadido, la afición del Llanera pudo cantar por fin victoria, que sitúa al equipo en disposición de abandonar los puestos de descenso. En la próxima jornada, además, el equipo de Rodríguez volverá a jugar en el Pepe Quimarán (domingo, 12 horas) frente a la Gimnástica Segoviana, que suma tres puntos más. Será el prólogo al nuevo capítulo copero, frente al Mallorca, en el Nuevo Ganzábal.

José Luis Rodríguez | Entrenador del Llanera

“Esta victoria nos hace ver un poco de luz”

El entrenador del Llanera, José Luis Rodríguez, reconoció que la semana no pudo ser mejor para su equipo, “encima con dos victorias al final, y esta remontando. Nos hace ver un poco la luz. Tenemos claro que la Copa no es nuestra competición, pero disfrutamos mucho. Y en la Liga, que es lo importante de verdad, sumamos tres puntos de oro, así que estoy feliz”.

Rodríguez no se olvidó de los aspectos negativos: “El primer cuarto de hora fue exactamente igual que el día del Leganés. No sé cómo se puede corregir eso, quizá salir con la atención con que salimos contra el Logroñés. La suerte que tuvimos es que ellos no acertaron y que Miguel estuvo fantástico”.

“También es verdad que en la media hora final de la primera parte estuvimos muy bien porque fuimos un equipo alegre, como a mí me gusta. El segundo tiempo fue igualado y pudo caer para cualquier lado. Remontamos más por agallas y corazón”.

Tuvo palabras de elogio para Mundaka: “Estoy convencido de que va a ser un lateral espectacular y cada partido que pasa lo está demostrando. Defiende muy bien y cuando sale al ataque es peligrosísimo. Con 22 años tiene mucho por delante”.