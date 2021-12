Uslé y Zapico, doble premio

Lorena Uslé y Alberto Zapico prácticamente habían dejado de pensar en la competición internacional al máximo nivel cuando renunciaron al Campeonato de Europa del año pasado por la premura de tiempo con la que les avisaron. Por eso, recibieron con mayor alegría si cabe su convocatoria para el Campeonato del Mundo, cita que se celebra entre los próximos días 12 y 19 en Huelva. Pasado mañana tienen pensado desplazarse para unirse a la “burbuja anticovid”. Aunque son la pareja número 1 española en dobles mixto, llevan tiempo sin jugar juntos y su presencia en la ciudad andaluza se debe a las invitaciones cursadas a España como país anfitrión.

No parece nada sencillo superar el cruce que les ha tocado en la primera ronda, la pareja de Hong Kong formada por Chang Tak Ching y Ng Wing Yung, claros favoritos. Si se diera la sorpresa, en segunda ronda espera nada menos que el tándem que parte como cabeza de serie número uno, los chinos Zhin Si Wei y Huang Ya Qiong.

“Ojalá pasásemos de ronda, pero está muy complicado. No nos marcamos el objetivo de ningún resultado, vamos a jugar y a disfrutar de estar con los mejores jugadores del mundo”, explica Lorena, que apunta otro motivo para la ilusión: “El Mundial es el campeonato que nos falta”, dice, mientras apura una puesta a punto necesaria por el hecho de que últimamente no forme pareja con Zapico en el doble mixto del club. “Son cuestiones tácticas del entrenador, que tiene que decidir dónde están las mejores posibilidades de sumar puntos”, razona.

Para Zapico, al que la convocatoria también le pilló por sorpresa, “es un premio a muchos años de sacrificio y trabajo. Es lo que nos faltaba por jugar, y simplemente participar y en casa es un lujo”. El jugador ovetense es consciente de sus escasas opciones de seguir tras el primer cruce, pero apunta que “hay mucho nivel. Estoy seguro de que no vamos a ser la peor pareja, pero estamos hablando de las mejores del mundo, y jugar contra ellas es un lujazo”.

Zapico siempre ha criticado que la Federación Española se vuelque en los individuales y deje de lado a los dobles, y se ratifica en que “la situación no es la ideal y por eso se dan desacuerdos con la Federación. En su día jugamos porque el club nos apoyó y nos buscamos los medios”. Sin embargo, resta importancia al hecho de que apenas haya jugado con Lorena en los últimos meses: “Nosotros en el Centro de Tecnificación hacemos nuestro trabajo como pareja, hacemos preparación específica para los objetivos individuales. Luego en la Liga es decisión del entrenador, no jugamos juntos por diferentes cuestiones, pero no queda otra que respetar la decisión. Llevamos bastante tiempo y estamos acoplados”.

Todos pendientes de Carolina Marín

La organización del Campeonato del Mundo de Huelva cruza los dedos por la recuperación del gran ídolo local, Carolina Marín, que ha formalizado su inscripción mientras apura los plazos de la recuperación de la lesión de rodilla que le apartó de Tokio. La propia jugadora ha advertido de que será una decisión de último momento. La onubense es la principal responsable de que la ciudad optase a albergar un campeonato de esta magnitud, en el pabellón que lleva su nombre.