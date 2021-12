“Al final del primer tramo, tras un trompo, vi que podíamos ganar”

“Vimos que podíamos ganar y fuimos a por la victoria. El coche fue muy bien, y el equipo hizo un gran trabajo con los técnicos reglando el coche a mitad de carrera para las dificultades que presentaban los tramos”. Así se manifestaba ayer Alejandro Cachón, el joven piloto local ganador del rally de Cangas del Narcea, en el que además se estrenó al volante Citroën C3 R5. Cachón, nuevo valor del automovilismo nacional y que nació el 28 de enero de 1999 en Cangas del Narcea, aspira a los programas más importantes para la próxima temporada. En ella deberá dar un salto enorme y pilotar al máximo nivel lo que su equipo y patrocinadores pongan en sus manos dado que cualidades no le faltan.

–¿Cómo se lleva ser profeta en su tierra, ganar en casa y a la primera?

–Era un sueño ganar delante de todos, un sueño que tenía desde pequeño, desde que comenzaron a gustarme los rallies.

–¿A quién dedica la victoria?

–A mis patrocinadores, a mi familia y a todo el equipo, y no solo por este momento. Me ayudaron todos en los dos últimos años.

–¿Fue una victoria sorpresa?

–Un poco sí. No esperaba que tuviésemos ritmo para ganar. Nos adaptamos rápido.

–¿Cuándo vio que podía lograr la victoria?

–En meta del primer tramo hicimos un trompo y Palacio nos sacó muy poco. Entonces vi que teníamos posibilidades si mejorábamos un poco.

–¿Arriesgó en algún instante?

–En las carreras siempre se arriesga, pero cierto es que nuestro cometido era hacer kilómetros y acabar el rally.

–¿Ayudó el que Palacio buscara los puntos para su título y pinchara en el último tramo?

–Lo cierto es que sí, aunque llevábamos un ritmo alto y creo que podríamos haberle ganado igual

–Con muy pocos kilómetros de test se subió al R5 y rindió muy bien desde el principio.

–Las sensaciones fueron buenas desde el inicio, me adapté rápido y me gustó la conducción.

–Pese a efectuar dos trompos se le vio muy tranquilo dominando la situación.

–Cierto, no me asusté en ningún momento. El coche, si no vas al límite, permite corregir ciertos errores. Es manejable, aunque para sacar la última décima por kilómetro hay que tener mucha más experiencia y kilómetros.

–Se dice que un coche R5, un verdadero coche de carreras, es más fácil de llevar que un tracción delantera.

–El coche frena, es manejable, acelera y tiene un paso por curva muy bueno y a su volante se tienen más recursos que con un tracción delantera. El coche lo hace todo bien. Me gustó mucho.

–¿De dónde le viene la afición por los rallies?

–Pues de mi padre, que corrió hace muchos años en pruebas del regional cuando en Cangas del Narcea había una gran afición y buenos pilotos que destacaron a nivel nacional como los hermanos Rubio, que ganaron la Copa Ford en 1984.

–¿Es usted consciente de todo lo conseguido en tan poco tiempo?

–Sí, y quiero evolucionar, aprender y mejorar.

–¿Puede adelantar algo de lo que le espera para 2022?

–Aún es pronto para saber que programa haré.