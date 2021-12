El OCB se aferra al rebote

Hace prácticamente un mes de la última derrota del Unicaja Banco Oviedo Baloncesto. Fue en el Polideportivo Pisuerga, en Valladolid, donde el conjunto asturiano cayó por 81-73 víctima de una actuación demoledora de Sergio de la Fuente, autor de 29 puntos y 10 rebotes (40 de valoración). El OCB estuvo a punto de discutir el triunfo del equipo local en los últimos minutos, pero le frenó la sangría en el rebote. El Oviedo atrapó 25 rechaces por 41 de su rival, 15 de ellos en ataque. Unos números que llevaban al extremo una tendencia durante las primeras jornadas y que corroboraban la impresión de la pretemporada: el equipo tenía evidentes carencias físicas.

Desde entonces, todo ha cambiado. Los de Lezkano han sido capaces de ganar la batalla del rebote ante Granada, Coruña y Gipuzkoa, que cuentan con algunos de los jugadores más físicos y determinantes de la competición. Es una muestra más de la capacidad de mejora de una plantilla que está rayando muy por encima de lo que se esperaba y que ocupa la segunda posición, solo por detrás del Estudiantes, indiscutible favorito.

Cinco de los primeros siete partidos terminaron con ventaja rival en el apartado reboteador. El Alicante se impuso por 44 a 34, con nada menos que 17 en ataque, aunque hay que matizar que el choque se fue a dos prórrogas y, por tanto, hubo más oportunidades de engordar la estadística.

El encuentro ante el Juaristi fue el único de esos primeros siete en los que el equipo asturiano dominó los tableros, 35 a 26. En El Prat, donde se hizo con un triunfo aplastante, también fue inferior en el rebote (30-34) y concedió hasta 16 balones extras tras tiro del cuadro catalán. En Pumarín ante el Castelló, que acribilló a los locales a triples, tablas (32 para cada bando).

A continuación, otros dos encuentros con peores números en el rebote, saldados sin embargo con victoria. En Almansa, 21-27, quedando el alto porcentaje de acierto, especialmente del OCB, como explicación evidente de los pocos rechaces en disputa. Ante el Cáceres en casa se repitió la historia (28-36), con los extremeños atrapando hasta 15 balones tras sus lanzamientos fallidos. A renglón seguido, el mencionado palo en Pucela.

Las perspectivas no parecían buenas, con una carencia cada vez más evidente y con Granada, Coruña y Gipuzkoa dibujándose en el horizonte. Pero una vez más el conjunto de Lezkano ha sorprendido a propios y extraños. Los tres choques se han saldado con balance reboteador favorable. Ante el Granada de Niang, 38-34, compensando con 12 capturas en la zona rival las 13 cedidas en la propia. Kabasele, con once, estuvo imperial. Más difícil todavía se presentaba el choque de Coruña, el equipo más físico de la Liga con diferencia. McDonnell, que en los últimos partidos ha dado un paso adelante en agresividad, se fue a once rebotes, secundado por Arteaga, con 9, para sumar un total de 39 por 29 de los gallegos. El intimidante Nick Ward, primero en el ranking de rebotes de la Oro, se tuvo que conformar con dos.

No menos peligrosa aparentaba ser la pareja croata del Gipuzkoa, Mario Delas y Domagoj Proleta. Sin embargo, otra vez dominio aplastante del OCB, pese a algunos problemas para cerrar el rebote defensivo en la segunda parte. El equipo ha sabido corregir su defecto a base de elevar su intensidad y su mentalización, sin necesidad siquiera de que haya debutado el último fichaje, Anthony Elechi.