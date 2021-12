La actualidad del Real Avilés: Natalio llama a la calma

Cuando llegan rachas tan negativas como la del Avilés (cuatro jornadas consecutivas sin victoria), nada mejor que la voz de la experiencia. Por ejemplo, la de su capitán, Natalio Lorenzo (Canals, Valencia, 18-9-84), que tras veinte años jugando al fútbol no tiene una respuesta contundente: “Son situaciones inexplicables. Lo que veo es que últimamente no entra la pelotita y nos hacen gol con muy poco. Por ejemplo, el del Compostela era un partido muy igualado y nos marcaron en una jugada a balón parado”.

“Tenemos un vestuario muy bueno y ya lo hemos hablado”, añade Natalio, que como capitán lleva la voz cantante: “Tenemos que trabajar el doble porque así los resultados van a llegar. Tenemos que defender bien en bloque, desde arriba, porque ahora estamos concediendo más de lo que debemos, e intentar que lleguen más balones arriba. No llevamos los goles que deberíamos de llevar teniendo en cuenta la plantilla que tenemos”.

En lo personal, Natalio lleva seis dianas, una cifra que él valora como normal: “Se nota el cambio de categoría, te enfrentas a gente más profesional, pero espero seguir marcando mientras esté bien físicamente, con la cabeza limpia y motivado. Pero lo más importante es que esos goles sirvan para ganar partidos”. El siguiente, el domingo, en el campo del Leganés B: “Contra un filial puede pasar de todo porque son chavales que van mucho arriba, valientes, anárquicos”.

Sobre la situación del entrenador, Chiqui de Paz, Natalio apunta que “estuve en miles de equipos y en situaciones como la nuestra el primer perjudicado es el entrenador, pero nosotros somos los que salimos al campo a competir. Chiqui es un tío trabajador, de los de día a día. Estamos a muerte con él y el domingo vamos a por la victoria”.

Natalio no cree justificada la presión que soporta el Avilés como teórico aspirante al ascenso: “El otro día vi que somos el décimo o decimoprimer presupuesto del grupo, aunque eso no quita para que todos nos exijamos al máximo”. Así que su mensaje es de confianza y optimismo: “Las cosas se están haciendo bien en el club. Cuando llegué, hace año y medio, el equipo estaba en Tercera, en descenso, casi muerto. Si me dicen que ahora íbamos a estar en Segunda RFEF, a tiro de ascenso, no lo hubiera creído”.

Así que Natalio cree que el proyecto del Avilés tiene “una base sólida, con un presidente y una directiva que están haciendo un gran esfuerzo. Tenemos que enganchar a la afición y despertar el sentimiento por el club porque Avilés es una gran ciudad y el Avilés un club histórico al que hay que poner en el mapa”.

“Yo creo que no me equivoqué”, reflexiona Natalio sobre su decisión de fichar por el Avilés cuando tenía ofertas más cercanas a su tierra. “Me decían que estaba loco, que el Avilés estaba muy mal, que aquí nadie cobraba, pero hasta ahora no ha habido ni un retraso. Estoy encantado, hasta el punto de que me planteó quedarme aquí durante bastante tiempo”.