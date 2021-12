La española Carmen López confiesa que afronta el Campeonato del Mundo de Surf Adaptado, en el que debuta este miércoles, "realista" sobre sus opciones de defender su título de 2020 tras no haber tenido su "mejor año" por una operación en su ojo, pero que para ella "es un sueño y un logro" el haber conseguido sobreponerse a estos problemas y dolores para poder disfrutar de "algo tan increíble".

"La verdad es que no ha sido mi mejor año, tengo que ser realista y saber que no estoy en mis mejores condiciones. Han tenido que operarme de un ojo y estoy pasando momentos malos, pero simplemente con poder ir y defender título, aunque no pueda mantenerlo, es un logro personal", aseguró Carmen López antes de partir a California para competir en una cita donde se coronó campeona mundial en marzo de 2020 en la categoría para discapacitados visuales.

La asturiana recalcó que sigue con "problemas" en el ojo y que este le está dando "bastante 'guerra'". "Quiero estar con los pies en la tierra y lo que voy a hacer es dar lo mejor que pueda de mí. Saber que conseguir estar en el Mundial es un logro y que es un sueño que después de todo lo que ha pasado pueda cerrar este año con algo tan increíble como llegar al Mundial", comentó.

"Tenía serias dudas de si podría hacerlo tras la operación. He tenido dolores neuropáticos 24 horas al día, ha estado con medicación, ingresada más de dos semanas... Me operaron a finales de mayo y todavía me sigue dando 'guerra' y estamos viendo posibles tratamientos. La suerte que tengo es que tengo un equipo médico detrás que es una pasada y en ese sentido estoy muy contenta", subrayó, admitiendo que se planteó "seriamente" no acudir, pero que entre "amigos, familia, Lucas y María (sus entrenadores) y médicos" la convencieron.

López, que dio las gracias de tener además un patrocinador nuevo en Oviedo Sport, tampoco olvida que la meteorología en Asturias "es compleja" y que eso también le ha impedido prepararse lo mejor posible sobre la tabla. "Donde más he podido dar ha sido en el gimnasio y voy en buenas condiciones físicas. Aunque no pueda defender el título al cien por cien, estando allí ya estoy feliz", reiteró.

La campeona del mundo apenas ha competido desde que todo se parase justo en marzo por la pandemia. "Sólo hemos tenido el Campeonato de España en septiembre donde nos hemos visto unos pocos de los que formamos la gran familia de la selección", puntualizó.

Pero pese a ello, la selección acude a la playa de Pismo Beach con una delegación de 16 participantes y con "competidores nuevos". "El que la familia crezca y haya gente nueva que quiera formar parte de este proyecto es algo que también motiva", admitió la ovetense.

Esta lamenta que el éxito del surf adaptado español en 2020, cuando ganó ocho medallas y conquistó el título por equipos, no tuviese "el reconocimiento que debía de haber tenido" por culpa de la pandemia. "Fue un hecho histórico para la Federación Española y el Parasurf podría haber tenido mayor visibilidad después de esa gran competición, pero la pandemia lo complicó todo bastante y aún así este año vamos con más equipo, gente nueva, y en categorías que antes no teníamos. Tenemos que intentar revalidar el título por equipos por lo menos", remarcó.

Carmen López, además, tendrá la ayuda de tener allí a sus dos entrenadores, Lucas García, que también es uno de los seleccionadores nacionales, y a su mujer María, con los que entrena. "Tengo una conexión muy fuerte con los dos y para mí es importante que estén conmigo porque tras un año complicado me da seguridad. Me pueden dar apoyo si me da un bajón o tengo dolores más intensos. Estás lejos de casa y cuando tienes un problema como el que estoy tendiendo el tener a alguien cercano como si fuese de tu familia te da otra tranquilidad", celebró.

Finalmente, la española indicó que desconocía como era la playa de Pismo Beach, pero que esperaba que fuesen "condiciones similares" a la de La Jolla, donde se coronó campeona del mundo. "Es un cambio y te anima el hecho de conocer otra zona. Las fechas no influyen (el anterior Mundial fue en marzo), pero a ver si por lo menos no nos llueve. Yo por lo menos me voy a llevar los trajes de invierno porque me siento más cómoda con ellos, personalmente estoy más cómoda en aguas frías que en calientes", sentenció.